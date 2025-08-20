AEW DYNAMITE 20 DE AGOSTO 2025 .— Hiroshi Tanahashi hará su regreso estelar al ring de AEW en Dynamite y lo hará junto a JetSpeed (Mike Bailey y Kevin Knight) para enfrentarse a los Death Riders: Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta. El combate se perfila como el cierre perfecto para el episodio previo a Forbidden Door. JetSpeed busca venganza luego de los recientes ataques del grupo liderado por Moxley, y qué mejor aliado que Tanahashi, que tendrá su su penúltima lucha en el Reino Unido. La acción de AEW Dynamite se emite desde el OVO Hydro en Glasgow Escocia.

FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) se medirán con Brodido (Brody King y Bandido) en la final del torneo para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW. Quienes ganen irán contra el Hurt Syndicate en Forbidden Door.

En parejas, la Campeona TBS, Mercedes Moné, hará equipo con la Campeona ROH, Athena, para enfrentar a la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, acompañada de Alex Windsor.

Estarán presentes, además, Will Ospreay y ‘Hangman’ Adam Page.

AEW Dynamite 20 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro