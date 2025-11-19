Este miércoles 19 de noviembre, AEW Dynamite y AEW Collision se emitirán desde la Agganis Arena, en la Universidad de Boston, Massachusetts. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

LUCHA FEMENIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Mercedes Moné, Thekla, Skye Blue, Julia Hart, Megan Bayne y Marina Shafir vencieron a Kris Statlander, Toni Storm, Willow Nightingale, Harley Cameron, Jamie Hayter y Mina Shirakawa (*****) LAS CAIDAS CUENTAN EN CUALQUIER LUGAR: Adam Page venció a Powerhouse Hobbs (*****) LUCHA VARONIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Darby Allin, Roderick Strong y The Conglomeration ( Kyle O’Reilly, Mark Briscoe y Orange Cassidy ) vencieron a Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta) (*****)

► Momentos clave

La semana pasada hubo por primera vez un combate Blood & Guts femenil. En un extremo, Mercedes Moné, Megan Bayne, Marina Shafir, Thekla, Skye Blue y Julia Hart, mientras que en el otro lado estaban Kris Statlander, Toni Storm, Willow Nightingale, Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Harley Cameron.

En un extremo, mientras que en el otro lado estaban Kris Statlander, En el clímax de la lucha, Marina Shafir doblegó a Mina Shirakawa, provocando que Toni Storm se rindiera para evitar que la siguiera torturando.

En el Blood & Guts varonil, Darby Allin, Mark Briscoe, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong enfrentaron a los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, PAC, Wheeler Yuta y Daniel García) .

enfrentaron a los . Kyle O’Reilly, después de haber sido masacrado con un tenedor, logró inmovilizar a Jon Moxley con una sumisión, ganando la lucha.

► Cartelera AEW Dynamite + AEW Collision 12 de noviembre 2025

DOUBLE JEOPARDY MATCH: Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada.

Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada. CAMPEONATO DE LA TV ROH – UNIFICACIÓN: Mercedes Moné (Interina) vs. Red Velvet.

Mercedes Moné (Interina) vs. Red Velvet. Adam Page vs. Katsuyori Shibata.

TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – CUARTOS DE FINAL: Megan Bayne y Marina Shafir vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay).

Megan Bayne y Marina Shafir vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay). TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – CUARTOS DE FINAL: Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Riho y Alex Windsor.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 19 de noviembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Agganis Arena, Universidad de Boston, Massachusetts.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y dist