Este miércoles 19 de noviembre, AEW Dynamite y AEW Collision se emitirán desde la Agganis Arena, en la Universidad de Boston, Massachusetts. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- LUCHA FEMENIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Mercedes Moné, Thekla, Skye Blue, Julia Hart, Megan Bayne y Marina Shafir vencieron a Kris Statlander, Toni Storm, Willow Nightingale, Harley Cameron, Jamie Hayter y Mina Shirakawa (*****)
- LAS CAIDAS CUENTAN EN CUALQUIER LUGAR: Adam Page venció a Powerhouse Hobbs (*****)
- LUCHA VARONIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Darby Allin, Roderick Strong y The Conglomeration ( Kyle O’Reilly, Mark Briscoe y Orange Cassidy ) vencieron a Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta) (*****)
► Momentos clave
- La semana pasada hubo por primera vez un combate Blood & Guts femenil. En un extremo, Mercedes Moné, Megan Bayne, Marina Shafir, Thekla, Skye Blue y Julia Hart, mientras que en el otro lado estaban Kris Statlander, Toni Storm, Willow Nightingale, Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Harley Cameron.
- En el clímax de la lucha, Marina Shafir doblegó a Mina Shirakawa, provocando que Toni Storm se rindiera para evitar que la siguiera torturando.
- En el Blood & Guts varonil, Darby Allin, Mark Briscoe, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong enfrentaron a los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, PAC, Wheeler Yuta y Daniel García).
- Kyle O’Reilly, después de haber sido masacrado con un tenedor, logró inmovilizar a Jon Moxley con una sumisión, ganando la lucha.
► Cartelera AEW Dynamite + AEW Collision 12 de noviembre 2025
- DOUBLE JEOPARDY MATCH: Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada.
- CAMPEONATO DE LA TV ROH – UNIFICACIÓN: Mercedes Moné (Interina) vs. Red Velvet.
- Adam Page vs. Katsuyori Shibata.
- TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – CUARTOS DE FINAL: Megan Bayne y Marina Shafir vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay).
- TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – CUARTOS DE FINAL: Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Riho y Alex Windsor.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 19 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Agganis Arena, Universidad de Boston, Massachusetts.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
