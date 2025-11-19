AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 19 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver AEW Dynamite + AEW Collision 19 de noviembre 2025 | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada

Este miércoles 19 de noviembre, AEW DynamiteAEW Collision se emitirán desde la Agganis Arena, en la Universidad de Boston, Massachusetts. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. LUCHA FEMENIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Mercedes Moné, Thekla, Skye Blue, Julia Hart, Megan Bayne y Marina Shafir vencieron a Kris Statlander, Toni Storm, Willow Nightingale, Harley Cameron, Jamie Hayter y Mina Shirakawa (*****)
  2. LAS CAIDAS CUENTAN EN CUALQUIER LUGAR: Adam Page venció a Powerhouse Hobbs (*****)
  3. LUCHA VARONIL DE BLOOD AND GUTS 2025: Darby Allin, Roderick Strong y The Conglomeration ( Kyle O’Reilly, Mark Briscoe y Orange Cassidy ) vencieron a Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta) (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite + AEW Collision 12 de noviembre 2025

Cobertura y resultados AEW Dynamite + AEW Collision 19 de noviembre 2025 | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada
AEW Dynamite + AEW Collision 19 de noviembre 2025.
  • DOUBLE JEOPARDY MATCH: Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada.
  • CAMPEONATO DE LA TV ROH – UNIFICACIÓN: Mercedes Moné (Interina) vs. Red Velvet.
  • Adam Page vs. Katsuyori Shibata.
  • TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – CUARTOS DE FINAL: Megan Bayne y Marina Shafir vs. TayJay (Tay Melo y Anna Jay).
  • TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – CUARTOS DE FINAL: Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Riho y Alex Windsor.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 19 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Agganis Arena, Universidad de Boston, Massachusetts.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y dist
