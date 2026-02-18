Este miércoles 18 de febrero, AEW Dynamite se emitirá desde el Memorial Auditorium, en Sacramento, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Death Riders (Claudio Castagnoli, Jon Moxley y PAC, con Marina Shafir) vencieron a The Don Callis Family (Josh Alexander, Konosuke Takeshita y Mark Davis) (****)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher se coronó al vencer a Tommaso Ciampa (*****)
- Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Clark Connors y Daniel Garcia (***1/2)
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Young Bucks (Matt Jackson Y Nick Jackson) vencieron a Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) y a The Rascalz (Dezmond Xavier y Myron Reed) (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA DE CORREAS: Thekla se coronó al vencer a Kris Statlander (***1/2)
► Momentos clave
- Mediante un fuerte intercambio de palabras, Kenny Omega y Swerve Strickland resolvieron que la mejor manera de arreglar sus diferencias es sobre el cuadrilátero.
- Los Death Riders superaron a la Don Callis Family en una lucha de cuatro contra cuatro. La victoria llegó cuando Jon Moxley le aplicó su brutal Death Rider a Josh Alexander.
- Kyle Fletcher sorprendió a todo mundo al terminar prematuramente con el reinado de Tommaso Ciampa como Campeón TNT. Fue una batalla dramática, la cual calificamos con cinco estrellas.
- Pese a ser abandonado por Roderick Strong, Orange Cassidy obtuvo la victoria sobre Clark Connors y Daniel García.
- Private Party reaparecieron después de un año, pero no pudo lograr la victoria en el triangular. Los Young Bucks los superaron a ellos y a los Rascalz, convirtiéndose en contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW.
- En otra dramática batalla, Thekla logró derrotar a Kris Statlander en una lucha de correas, convirtiéndose en la nueva Campeona Mundial AEW.
► Cartelera AEW Dynamite 18 de febrero 2026
- Kenny Omega vs. Swerve Strickland.
- Debut televisivo de The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter).
- Cara a cara: MJF y ‘Hangman’ Adam Page.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 18 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Memorial Auditorium, en Sacramento, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales