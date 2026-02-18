AEW DYNAMITE 18 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Este miércoles 18 de febrero, AEW Dynamite se emitirá desde el Memorial Auditorium, en Sacramento, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. Death Riders (Claudio Castagnoli, Jon Moxley y PAC, con Marina Shafir) vencieron a The Don Callis Family (Josh Alexander, Konosuke Takeshita y Mark Davis) (****)
  2. CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher se coronó al vencer a Tommaso Ciampa (*****)
  3. Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Clark Connors y Daniel Garcia (***1/2)
  4. CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Young Bucks (Matt Jackson Y Nick Jackson) vencieron a Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) y a The Rascalz (Dezmond Xavier y Myron Reed) (****)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA DE CORREAS: Thekla se coronó al vencer a Kris Statlander (***1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 18 de febrero 2026

AEW Dynamite 18 de febrero 2026.
  • Kenny Omega vs. Swerve Strickland.
  • Debut televisivo de The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter).
  • Cara a cara: MJF y ‘Hangman’ Adam Page.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 18 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Memorial Auditorium, en Sacramento, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
