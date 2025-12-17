Este miércoles 17 de diciembre, AEW Dynamite y AEW Collision se emitirán desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Harley Cameron y Willow Nightingale vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (***)
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Kazuchika Okada venció a Jack Perry (*** 1/2)
- Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs (****)
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; GOLD LEAGUE: Speedball Mike Bailey venció a Kyle Fletcher (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Samoa Joe (c) retuvo ante Eddie Kingston (**** 1/2)
► Momentos clave
- Harley Cameron y Willow Nightingale se coronaron como las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW tras vencer a Toni Storm y Mina Shirakawa. En los instantes finales, tras un intercambio frenético, Willow aplicó powerbomb a Shirakawa y cubrió para la cuenta de tres.
- Eddie Kingston enfrentó a Samoa Joe disputándole el Campeonato Mundial AEW. La recta final fue brutal: intercambio tras intercambio, Kingston estuvo a punto de ganar, pero Samoa Joe terminó imponiéndose, atrapando a Kingston en su Coquina Clutch.
► Cartelera AEW Dynamite + AEW Collision 17 de diciembre 2025
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Máscara Dorada (3 pts) vs. Orange Cassidy (3 pts).
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Jon Moxley (3 pts) vs. Roderick Strong (0 pts).
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: Kyle Fletcher (3 pts) vs. PAC (3 pts).
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) vs. Juice Robinson y Austin Gunn.
- 1 MILLÓN DE DÓLARES EN JUEGO: The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks) vs. The Don Callis Family (Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada y Hechicero).
- Willow Nightingale, Harley Cameron, Toni Storm y Mina Shirakawa vs. Mercedes Moné, Athena, Megan Bayne y Marina Shafir.
- Batalla Campal por el Dynamite Diamond Ring
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 17 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Co-op Live, Manchester, Inglaterra.
