AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 17 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 17 de diciembre, AEW Dynamite y AEW Collision se emitirán desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Harley Cameron y Willow Nightingale vencieron a Toni Storm y Mina Shirakawa (***)
  2. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Kazuchika Okada venció a Jack Perry (*** 1/2)
  3. Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs (****)
  4. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; GOLD LEAGUE: Speedball Mike Bailey venció a Kyle Fletcher (***)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Samoa Joe (c) retuvo ante Eddie Kingston (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite + AEW Collision 17 de diciembre 2025

  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Máscara Dorada (3 pts) vs. Orange Cassidy (3 pts).
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Jon Moxley (3 pts) vs. Roderick Strong (0 pts).
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: Kyle Fletcher (3 pts) vs. PAC (3 pts).
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) vs. Juice Robinson y Austin Gunn.
  • 1 MILLÓN DE DÓLARES EN JUEGO: The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks) vs. The Don Callis Family (Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada y Hechicero).
  • Willow Nightingale, Harley Cameron, Toni Storm y Mina Shirakawa vs. Mercedes Moné, Athena, Megan Bayne y Marina Shafir.
  • Batalla Campal por el Dynamite Diamond Ring

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 17 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Co-op Live, Manchester, Inglaterra.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales
LA LUCHA SIGUE...
- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

