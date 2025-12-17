AEW DYNAMITE + COLLISION 17 DE DICIEMBRE 2025 .— La edición especial Holiday Bash llega este miércoles desde Manchester, Inglaterra, con un cartel de lujo. Uno de los combates que más ha llamado la atención es el choque entre Máscara Dorada y Orange Cassidy, como parte de la Liga Azul del torneo Continental Classic. Ambos suman tres puntos, así que obtener una victoria es crucial para aspirar a recuperarse. ¿Quién saldrá con el brazo en alto en este duelo a una semana de la Noche Buena? La acción de AEW Dynamite y AEW Collision se emite desde la Co-op Live, en Manchester, Inglaterra.

FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) defenderán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante dos peligrosos retadores de la Bang Bang Gang: Juice Robinson y Austin Gunn.

The Elite vuelve a reunirse: Kenny Omega y los Young Bucks enfrentarán a la Don Callis Family (Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada y Hechicero) en un duelo en el que un millón de dólares estará en juego.

En acción femenil, las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Willow Nightingale y Harley Cameron, harán equipo con Toni Storm y Mina Shirakawa para enfrentar a Mercedes Moné, Athena, Megan Bayne y Marina Shafir.

En más luchas del Continental Classic, en la Liga Azul veremos a Jon Moxley contra Roderick Strong, mientras que en la Liga Dorada, Kyle Fletcher se medirá con PAC.

Además, la batalla campal por el Dynamite Diamond Ring. La final se disputará en el próximo episodio navideño.

AEW Dynamite + Collision: Holiday Bash 17 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro