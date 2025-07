AEW DYNAMITE 16 DE JULIO 2025 .— AEW Dynamite da inicio a su residencia veraniega en Chicago con un cartel encabezado por una lucha estelar de tercias que promete brutalidad sin tregua: El nuevo Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page, Mark Briscoe y Powerhouse Hobbs unirán fuerzas para enfrentar a los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) en un combate con profundas implicaciones tras los eventos de All In: Texas. Moxley llega con sed de venganza después de la derrota sufrida a manos del Hangman, quien se dispone a volver a ser la cara de la empresa. Con la violencia como sello distintivo de ambos bandos, este duelo pinta para ser un episodio clave en el camino hacia All Out. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Byline Bank Aragon Ballroom, en Chicago, Illinois.

Además, Toni Storm, tras retener el Campeonato Mundial Femenil ante Mercedes Moné, tomará el micrófono para dirigirse a los fans.

AEW Dynamite 16 de julio 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► La función abrió con Tony Schiavone en el ring, dando la bienvenida a los espectadores de Dynamite antes de presentar a “Hangman” Adam Page como el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

► Mientras Page se dirigía al ring mostrando el Campeonato Mundial de AEW, Excalibur y Taz también dieron la bienvenida desde la mesa de comentaristas. Una vez en el ring, Schiavone estrechó la mano de Page, le entregó un micrófono y se retiró. El público comenzó a corear “You deserve it!” o «¡Te lo mereces!, pero Page dijo que algunos tal vez no entendían el punto, porque en realidad quienes lo merecen son los fanáticos.

► Esto provocó cánticos de “We deserve it!” antes de que Page continuara, diciendo que el público exigió semana tras semana una lucha libre más completa y auténtica. Page destacó que los fanáticos apoyan un movimiento construido desde las bases y que ellos son la verdadera razón de ser de All Elite Wrestling.

► Tras cánticos de “A-E-Dub”, Page aseguró que quienes trabajan duro en la empresa no luchan solo por el campeonato, sino por cada uno de los fans. El público respondió con un emotivo “Thank you Hangman!”

NEW AEW World Champion Hangman Adam Page thanks the fans for their support since the beginning. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/IjAl0AIo7k — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Page expresó que los fanáticos merecen ver este título, tener a alguien que lo represente y que entienda esa conexión, alguien agradecido con el público más allá de lo imaginable.

► También habló de haber entrado en una guerra, de cientos de batallas previas, y de aquellos que cayeron antes y no pudieron regresar. Page agradeció a hombres como Orange Cassidy, Jay White, Adam Copeland, The Opps, Bryan Danielson y Darby Allin.

Hangman Adam Page sends heartfelt thanks to everyone who stood up to @JonMoxley and The Death Riders while they kept the AEW World Title hostage. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/oDMvhG7FqL — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Page agradeció especialmente a Will Ospreay, quien en Double or Nothing le recordó lo grandioso de la lucha libre, y también a Swerve Strickland por su apoyo a pesar del pasado entre ambos.

► Recordó que el fin de semana de All In estuvo lleno de emociones, sangre y lágrimas. Dijo que tipos como Jon Moxley pensarían que llorar lo hace débil, pero él tiene el amor y respeto de su esposa, sus hijos y de los fans.

► Page cerró diciendo que hay millones de personas viendo AEW, personas que pueden mirarlo y respetarlo, y que si quieren saber qué clase de hombre es, lo miren bien, porque él es el campeón del mundo.

► Page volvió a alzar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, generando una gran ovación del público, antes de abandonar el ring.

THIS is our cowboy. THIS is our AEW WORLD CHAMPION! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/sOmln04nHY — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Se emitió un video repasando lo ocurrido en All In: Texas, con la gran coronación de «Hangman» Adam Page como NUEVO Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

The energy, the moments, the chaos!#AEWAllInTexas delivered a night we’ll never forget. Did you miss the #AEWAllInTexas PPV? Order it right now! https://t.co/JlBXZPLNGj Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & MAX pic.twitter.com/6EljIZxi6y — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Los comentaristas promocionaron el resumen de All In: Texas y el gran combate de tercias programado para más tarde, antes de pasar a imágenes grabadas más temprano ese mismo día donde se vio a los Young Bucks llegando al coliseo en un Uber, luego de haber perdido sus cargos de Vicepresidentes Ejecutivos y su limusina personalizada durante la última semana. Luego recogieron su equipaje y se dirigieron al edificio.

Stripped of their EVP titles!

The @youngbucks have arrived! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/vYw2CCmIJL — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Kyle Fletcher fue el primero en salir al ring para el combate inaugural de la noche, mientras los comentaristas repasaban lo sucedido el sábado en All In: Texas, destacando la victoria de Dustin Rhodes, quien se coronó como Campeón TNT.

AEW DYNAMITE 16 de julio 2025 | Resultados en vivo | Hangman Page, Mark Briscoe y Powerhose Hobbs vs. Death Riders ►1- Máscara Dorada vs. Kyle Fletcher Kyle Fletcher comenzó castigando a Dorada con pisotones y golpes de derecha, además de jalarle la máscara. Sin embargo, Dorada usó dos de las cuerdas superiores para aplicarle una proyección de brazo y luego le conectó unas patadas voladoras desde la tercera cuerda. Fletcher intentó lanzarse entre la segunda cuerda, pero Dorada se hizo a un lado y lo sorprendió con un Tornillo por encima de la tercera cuerda que lo impactó afuera del ring. Al regresar al cuadrilátero, Fletcher atrapó a Dorada con un Sidewalk Slam giratorio. Dorada respondió con una patada de empuje a Fletcher y luego ejecutó un Shooting Star Press hacia fuera del ring impulsándose en las cuerdas. De vuelta al ring, le conectó una ráfaga de patadas, una patada enzuigiri y un Code Red. Después lo sorprendió con una huracarrana desde las cuerdas y enseguida lo impactó con una plancha de 450 giros, pero no fue suficiente para la cuenta de tres. Dorada lo castigó con una corbata que lo mandó de cara contra la esquina y se impulsó en las cuerdas, pero Fletcher lo atrapó en el aire y lo hizo estrellarse contra el protector del esquinero central de cara. Finalmente, Fletcher le aplicó su remate final y se llevó la victoria. El Final Brainbuster de Kyle Fletcher. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fue una muy buena lucha, bastante interesante.

Contras Perdió el enmascarado mexicano, pero, dejó un gran sabor de boca con sus grandes movidas aéreas.



► Tras el combate, Kyle Fletcher se arrodilló y comenzó a babear mientras hablaba sobre cómo Dustin Rhodes arruinó el momento más importante de su vida. Fletcher aseguró que su misión en la vida era arrebatarle todo a Rhodes. Tony Schiavone informó que el nuevo Campeón TNT, Dustin Rhodes, aparecería este sábado en Collision.

► Luego se mostraron imágenes grabadas más temprano ese día donde los Young Bucks llegaban al área de camerinos y eran recibidos por Renée Paquette, quien les preguntó cómo se sentían al ya no ser Vicepresidentes Ejecutivos. Ambos la ignoraron.

Poco después se cruzaron con Marina Shafir; Matthew le preguntó cómo estaba, pero ella negó con la cabeza y siguió su camino. Los Bucks entonces llegaron a su camerino, donde un miembro del staff estaba tachando la palabra “EVP” del letrero en la puerta y escribía “Matt” y “Nick” en su lugar. Ya no Matthew y Nicholas.

► En ese momento aparecieron Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona. Ricochet dijo que ser los Bucks apestaba y soltó su risa antes de marcharse. Luego apareció Don Callis, quien comentó que le parecía una aberración que la empresa los estuviera tratando como luchadores de relleno solo por haber perdido un combate.

► Callis admitió que habían tenido sus diferencias, pero sugirió hacer negocios ahora que Kenny Omega estaba “muerto”. Matthew le respondió que jamás se unirían a su familia, aunque pensó que podrían limar asperezas. Callis y los Bucks terminaron abrazándose.

► A continuación, se emitió una promo grabada después de All In: Texas con The Hurt Syndicate. MVP lanzó un reto, pidiendo que alguna pareja legendaria se atreviera a enfrentarlos por los Campeonatos Mundiales de Parejas.

► Por su parte, MJF felicitó a “Hangman” Adam Page por ganar el Campeonato Mundial. MJF afirmó que vencer a “el dictador Jon” hubiera sido fácil, pero contra Page sentía que tenía algo que probar. Dijo ser el mejor y agregó que ni siquiera necesitaba su contrato titular para reclamar lo que le pertenecía.

► MJF aseguró que ese contrato solo era una “romper en caso de emergencia”. MJF finalizó diciendo que los chicos buenos siempre terminan en último lugar, y MVP remató aclarando que ellos no eran nada buenos.

While AEW World Tag Team Champions The Hurt Syndicate (@fightbobby & @Sheltyb803 with @The305MVP) continue their search for competition, @The_MJF sets his sights on AEW World Champion Hangman Adam Page with a clear message. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/gjKykc5FLb — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

AEW DYNAMITE 16 de julio 2025 | Resultados en vivo | Hangman Page, Mark Briscoe y Powerhose Hobbs vs. Death Riders ►2- Bandido, Kevin Knight, Speedball Mike Bailey y Brody King vs. Matt Jackson, Nick Jackson, Hechicero y Josh Alexander Brody King y Josh Alexander comenzaron el combate intercambiando ofensiva, pero Alexander no logró derribar a King. Ambos se encararon verbalmente hasta que Alexander logró hacerlo retroceder con golpes, aunque King lo bajó de rodillas con un raquetazo brutal. Alexander buscó el relevo, pero los Young Bucks bajaron de la ceja del ring, forzando a que Hechicero entrara al combate. Bandido también recibió el relevo y ambos intercambiaron maniobras, hasta que Bandido lo derribó con una huracarrana tras embestirlo en la esquina. Luego, Kevin Knight tomó el relevo y pidió ayuda a Mike Bailey para atacar a Hechicero, hasta que Matt y Nick Jackson intervinieron. Esto llevó a que JetSpeed atacara a los Young Bucks y los dejara tendidos en el suelo fuera del ring. Knight retomó el ataque, pero los Bucks regresaron y se desató el caos. Le aplicaron superkicks a King y a Knight, luego lanzaron a Bailey a las cuerdas para aplicarle un pisotón seguido de una powerbomb y ejecutaron una escalera que envió la acción hacia el exterior. Hechicero y Knight continuaron luchando, pero Hechicero lo interceptó en el aire y continuó castigándolo. Knight buscó el relevo, pero fue arrastrado antes de alcanzarlo, lo que permitió que Alexander ingresara para derribarlo. Los Bucks entraron al relevo y buscaron aplicar el EVP Trigger, pero recordaron que ya no podían llamarlo así, lo que los llevó a discutir. Esto fue aprovechado por Speedball Bailey, quien recibió el relevo de Knight. Nicholas intentó intervenir, pero fue derribado, y los Bucks intentaron ejecutar el More Bang For Your Buck, pero Bailey los frenó con un pisotón giratorio. Alexander y Hechicero fueron atacados por King, quien sacó a Alexander del ring y le aplicó una bala de cañón a Hechicero en la esquina. King corrió a las cuerdas mientras Bandido tomaba el relevo a ciegas, y ambos atacaron a Alexander y compañía fuera del ring antes de regresarlo al cuadrilátero. JetSpeed ejecutó una maniobra combinada que casi le dio la victoria a Bandido sobre Hechicero. Todo se descontroló de nuevo cuando los Bucks y Alexander atacaron a King, pero Bailey noqueó a Alexander. Luego, los Bucks derribaron a Bailey, pero fueron eliminados por Knight. Bandido conectó la X-Knee sobre Nicholas, seguida de un 21 Plex, pero fue contrarrestado con un triple ataque. Entre los tres acorralaron a Bandido hasta que Hechicero hizo que Bandido se desvaneciera y el réferi detuvo la lucha, decretando la victoria. El Final Dormilona de Hechicero para Bandido. Valoración 7.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una excelente lucha, sin duda alguna.

Contras The Young Bucks vienen de una derrota, son humillados por todos en AEW, ¿y ganan? Debían de haber perdido para seguir con la historia.



CHAOS IN CHICAGO! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/SNGrBx0S8h — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Adam Copeland apareció mientras el público coreaba su canción de entrada. Se emitió un video recapitulando su regreso en All In: Texas y el mensaje que le dejó a Christian Cage. Ya en el ring, agradeció la ovación con un “gracias Cope” y dijo que esas reacciones son la razón por la que sigue luchando.

► Copeland aclaró que no regresó para salvar a Christian, ya que lo considera un imbécil que ha intentado amargarle la vida. Recordó que Cage quiso dejarlo inválido y que usó su contrato titular para atacarlo, pero terminó desmayado por sumisión.

► Adam Copeland, quien ya dejó atrás lo de llamarse solo Cope, dijo que todo lo que rodeaba a Cage se vino abajo por celos, porque nunca soportó verlo tener éxito primero, incluyendo ganar el campeonato mundial. Cerró ese tema diciendo que espera que Cage esté viendo y “sacándose el cráneo del trasero”.

►Copeland explicó que su regreso en All In: Texas fue para enfrentar a FTR. Contó que cuando recibió el alta médica hace cinco años, los primeros a quienes llamó fueron Dax Harwood y Cash Wheeler, quienes lo ayudaron a volver a estar en forma. Desde entonces hablaban de competir como Rated FTR por el Campeonato Mundial de Tríos, pero dos semanas después de empezar, FTR comenzó a quejarse por no poder enfocarse en el Campeonato de Parejas.

.@RatedRCope doesn't just want to beat FTR … Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/wwBsdk0DO5 — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Copeland dijo que eso no tenía sentido y que lo lesionaron, dejándolo fuera durante cuatro meses, un tiempo valioso que no puede recuperar. Por eso, regresó con un solo objetivo: acabar con FTR.

►La música de FTR sonó y apareció Stokely Hathaway escoltado por cuatro guardias de seguridad. Hathaway dijo que Harwood y Wheeler predijeron exactamente lo que Copeland haría esa noche y que Tony Khan y Warner Media recibieron tres correos anónimos sobre su conducta. Advirtió que si se acerca a FTR, interviene en sus combates o intenta estrecharles la mano, será despedido.

►Copeland respondió diciendo que nunca mencionó acercarse a Hathaway. Entonces, Hathaway ordenó a uno de los guardias que atacara a Copeland, pero este lo derribó rápidamente y luego eliminó al otro guardia en el ring. Los dos guardias restantes huyeron. Finalmente, Copeland le aplicó una lanza a Hathaway, celebró en la esquina mientras sonaba su música y se burló de él desde lo alto.

BIG STOKE JUST GOT SPEARED BY @RATEDRCOPE! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/ziwFV4Q35U — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

►8- En backstage, Mark Briscoe se dirigió a los Death Riders y a la victoria de MJF en el Casino Gauntlet Match en All In: Texas. Recordó su debut en AEW en enero de 2023 y mencionó los comentarios de MJF sobre su difunto hermano, señalando que eso despertó el espíritu y el caos de Dem Boys. Finalmente, Mark Briscoe prometió que MJF pagaría por sus pecados.

.@SussexCoChicken made it clear, he’s coming for @The_MJF, and it’s personal. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/vKmnQDylsy — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

AEW DYNAMITE 16 de julio 2025 | Resultados en vivo | Hangman Page, Mark Briscoe y Powerhose Hobbs vs. Death Riders ►3- LUCHA FATAL DE CUATRO ESQUINAS POR 100 MIL DÓLARES: Willow Nightingale vs. Kris Statlander vs. Thekla vs. Queen Aminata Nightingale y Queen Aminata llevaron la acción fuera del ring al inicio, mientras que Thekla acorraló a Kris Statlander, quien respondió con un supléx vertical dejando a la luchadora de cabeza varios segundos y la mandó a la lona. Thekla se recuperó con una ráfaga de ofensiva hasta que Aminata la jaló desde las cuerdas y la sacó del ring para atacar a Statlander. Nightingale intervino para romper un conteo y luego sacó a Statlander del ring. Nightingale envió a Aminata al esquinero con un lazo al cuello, pero Aminata la llevó al centro del ring para aplicarle sus 'besos de chocolate', antes de que Thekla interrumpiera la secuencia. Thekla mandó a Aminata contra las cuerdas, y luego Nightingale tomó el control, cargando a Aminata en una especie de torture rack y derribando también a Thekla. Nightingale atacó a Aminata, pero fue enviada fuera del ring, aunque Aminata terminó igual. Thekla aprovechó para lanzarse con una plancha sobre ambas. Statlander volvió al ring para enfrentarse a Thekla y Nightingale. Luego mandó a Thekla al esquinero, pero Aminata intervino con un machetazo sobre Thekla. Esta reaccionó con un supléx sobre Aminata. Nightingale golpeó a Thekla con un machetazo y luego preparó a Aminata para un Death Valley Driver, pero Thekla se subió a los hombros de Statlander y la lanzó sobre Nightingale, generando caos en el ring. Aminata conectó un cabezazo sobre Thekla y un derechazo sobre Statlander. Nightingale aplicó algo de ofensiva, pero Statlander derribó a las tres rivales al suelo, aunque cayó ella también. Las cuatro quedaron tendidas en la lona. Al levantarse, intercambiaron ataques hasta que Aminata aplicó un Air Raid Crash, pero Thekla la derribó rápidamente. Nightingale le aplicó un Doctor Bomb a Thekla e intentó el conteo, pero Statlander sacó al réferi del ring para interrumpirlo. Esto llevó a un enfrentamiento entre Nightingale y Statlander que continuó por la rampa. Mientras tanto, Thekla cubrió a Aminata sin éxito. Entonces apareció Skye Blue para distraer al réferi desde la ceja del ring, lo que permitió a Julia Hart aparecer por la espalda de Aminata y escupirle el mist en la cara. Thekla aprovechó y aplicó su remate para llevarse la victoria. El Final Death Trap de Thekla para Queen Aminata. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha femenil, bastante interesante. Muy buena la victoria de Thekla, vamos a ver si se proyecta y logra más cosas en AEW.

Contras Nada negativo a rescatar.



HUGE CROSS BODY TO THE OUTSIDE FROM @TOXIC_THEKLA! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/F5wtOZQpf5 — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► La música de la Campeona Mundial AEW, “Timeless” Toni Storm, sonó y ella bajó al ring. Storm empezó presentándose con varios calificativos antes de recordarles a los fanáticos que sigue siendo la campeona.

► Luego, agradeció a Mercedes Moné por haberse entregado por completo en su combate, diciendo que lograron todo lo que se propusieron, pero que, por si Moné lo había olvidado, ella advirtió que si cometía el más mínimo error, se la iba a devorar viva.

► Storm cerró diciendo que Moné estaba deliciosa, y que si quiere volver por una segunda ronda —que está segura de que lo hará—, este buffet siempre está abierto. Storm también habló sobre la lesión de Luther y explicó que tendrá que someterse a una cirugía para reinsertar un tendón.

"Timeless" Toni Storm addresses her adoring public as well as @MercedesVarnado after a successful title defense at #AEWAllInTexas! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/7WJQfQolQI — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Luego advirtió que hay demasiadas personas con cuchillos en la mano y que debe cuidarse, porque esta es la prueba definitiva, en esta empresa, en esta industria y en este planeta.

► Athena interrumpió y se presentó como, entre otras cosas, la campeona eterna. Dijo que nadie recordará a Storm porque muy pronto ella será la campeona eterna de AEW. También mencionó que eliminó a Mina, lo que significa que nadie podrá salvar a Storm cuando ella haga efectiva su oportunidad titular.

► Athena dejó en suspenso cuándo se dará esa lucha. Luego regresamos a la mesa de comentaristas, donde Storm prometió estar lista, porque ella es Timeless. En la mesa de comentaristas se anunció que la próxima semana habrá un combate entre Toni Storm y Billie Starkz.

Looking to the future, "Timeless" Toni Storm gets interrupted by the Forever ROH Women's World Champion @AthenaPalmer_FG! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/cdsSJbL9z5 — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

► Luego nos trasladamos a la zona de entrevistas, donde The Patriarchy habló sobre haber dejado fuera de combate a Christian Cage en All In: Texas. Kip Sabian dijo que ya no está bajo el mando de un patriarca, sino al lado de una matriarca, mientras Mother Wayne se burló diciendo que Cage ni siquiera pudo levantarse por sí solo el sábado.

► Nick Wayne criticó a Cage por haberse desviado del plan que habían trazado juntos, y le recordó que él es el campeón más joven en la historia de AEW. Luego se preguntó cuántos campeonatos mundiales podrá ganar, y qué tanto mejor podrá llegar a ser.

► Wayne concluyó afirmando que Christian creó este monstruo, y que tanto él como AEW tendrán que lidiar con eso, porque ahora él es el nuevo rostro de TNT, el nuevo rostro de AEW, ahora y para siempre.

.@TheKipSabian, @MotherAEW, and ROH World TV Champion @thenickwayne break down what happened at #AEWAllInTexas, and why they say it had to happen. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/7HZLTLEMNn — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

AEW DYNAMITE 16 de julio 2025 | Resultados en vivo | Hangman Page, Mark Briscoe y Powerhose Hobbs vs. Death Riders ►4- Kazuchika Okada vs. Rafael Quintero Este combate no fue titular. Fue la primera lucha de Kazuchika Okada desde que se convirtió en el primer Campeón Indisputable AEW al vencer a Kenny Omega en el PPV AEW All In Texas 2025. Rafael Quintero, luchador local del área de Chicago, fue su rival. Una gran oportunidad para él. Okada tomó la delantera desde el inicio y arrinconó a su oponente con varios pisotones fuertes. Luego retrocedió brevemente y lo mandó a la lona con unas patadas voladoras, para finalmente rematarlo con su movida final y llevarse la victoria. El Final Ranmaiker de Kazuchika Okada. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha.

Contras Item3



►Después del combate, Don Callis le entregó el micrófono a Okada, quien llamó a Swerve Strickland por haberle arruinado el combate a los Young Bucks en All In: Texas. Sonó la música de Strickland y este apareció en la rampa junto a Prince Nana para encararlo. Strickland le dijo a Okada que sí lo hizo y le preguntó qué iba a hacer al respecto antes de retirarse del ring.

AEW DYNAMITE 16 de julio 2025 | Resultados en vivo | Hangman Page, Mark Briscoe y Powerhose Hobbs vs. Death Riders ►5- Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta vs. Adam Page, Powerhouse Hobbs y Mark Briscoe Powerhouse Hobbs y Claudio Castagnoli abrieron el combate, y Hobbs tomó el control rápidamente al mandar a Castagnoli a la lona antes de darle el relevo a Hangman Page. Page entró con varios derechazos sobre Castagnoli, pero este logró reincorporarse para darle el relevo a Wheeler Yuta. Page mandó a Yuta al esquinero y le dio entrada a Briscoe. Briscoe castigó con varios golpes fuertes a Yuta antes de lanzarlo contra las cuerdas para un ataque en pareja con Hobbs tras un relevo. Hobbs continuó el castigo hasta que Yuta logró darle el relevo a Moxley, quien retrocedió ante Hobbs. Yuta sorprendió a Hobbs con un uppercut en el esquinero, pero Hobbs lo atrapó en el aire. Moxley intervino en favor de Yuta, lo que provocó un careo con Hobbs. Yuta aprovechó la distracción para atacarlo por la espalda y mandarlo fuera del ring, donde Shafir le dio varios golpes mientras el réferi regañaba a Yuta. El réferi pronto la descubrió y le ordenó alejarse, mientras Moxley tomaba el relevo. Moxley estrelló a Hobbs contra las escaleras metálicas antes de regresarlo al ring y darle el relevo a Castagnoli, quien preparó a Hobbs para el giant swing. Luego entró Moxley con una patada y le dio el relevo a Yuta. Yuta conectó varios codazos estilo martillo y cincel, pero Hobbs lo frenó con un powerslam y le dio entrada a Briscoe. Briscoe atacó con todo a Moxley y Castagnoli, y sacó a este último del ring antes de recibir una patada de Moxley. Briscoe respondió con un enzuigiri, pero Shafir lo interrumpió justo cuando intentaba lanzarse con un Froggy Bow y los Death Riders retomaron el control. Moxley luego le aplicó un DDT a Briscoe y lo mandó afuera del ring. Moxley consiguió una cuenta de dos sobre Briscoe y luego lo atrapó en un STF. Briscoe alcanzó las cuerdas para forzar el rompimiento. Moxley retrocedió y derribó a Page del filo del ring. Un piledriver estilo Gotch le dio otra cuenta de dos, pero Hobbs rompió el conteo. Castagnoli ingresó y sacó a Hobbs del ring mientras él y Yuta lo atacaban afuera. En el ring, Moxley envió a Briscoe al esquinero, pero Briscoe encontró una abertura al morder a Moxley y lo derribó con unas patadas voladoras antes de darle el relevo a Page. Page arremetió contra los Death Riders, sacó a Castagnoli del ring y, aunque Yuta había recibido el relevo, lo derribó con un fall away slam. Yuta bloqueó un codazo giratorio, pero Page lo sorprendió con un powerbomb que solo le dio una cuenta de dos. Castagnoli intervino y Yuta conectó un splash para una cuenta cercana. Los Death Riders buscaron aplicar un Doomsday Device tras un relevo, pero Page se defendió y los rechazó. Briscoe mandó a Castagnoli fuera del ring con una bala de cañón. Page realizó un moonsault hacia afuera y luego regresó a Castagnoli al ring para intentar un Buckshot Lariat, pero Moxley lo bloqueó mordiéndolo. Page lo empujó directo hacia un rompe espinas dorsal de Hobbs. Briscoe sacó a Yuta y Page volvió a centrarse en Castagnoli. Este intentó un Neutralizer, pero Page lo revirtió con una sorpresiva cobertura para llevarse la victoria. El Final Rodada a espaldas de Hangman Adam Page para Claudio Castagnoli. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Excelente lucha estelar, muy buena lucha.

Contras Nada negativo para remarcar.



HANGMAN LANDED ON HIS FEET! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/LDBRRo4sOX — All Elite Wrestling (@AEW) July 17, 2025

►Después del combate, no hubo celebración, ya que los Death Riders atacaron a los técnicos. La golpiza fue interrumpida cuando la atención de todos se centró en la parte más alta del recinto, donde Darby Allin observaba fijamente a Moxley, quien fue derribado con un Buckshot Lariat por parte de Hangman Page. Los Death Riders abandonaron el ring, lo que permitió que Page y sus compañeros celebraran mientras la función llegaba a su final.