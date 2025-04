AEW DYNAMITE 16 DE ABRIL 2025 .— All Elite Wrestling presenta Spring Break-Thru, el episodio de Dynamite con el cual rebasan el número de emisiones que tuvo WCW Monday Nitro. Para celebrarlo, el cartel presentado será de altísima calidad, en especial una de las semifinales del torneo de la Fundación Owen Hart, pues Will Ospreay enfrentará a Konosuke Takeshita. Tanto el Asesino Aéreo como el Alpha, sin duda alguna, se destrozarán en el cuadrilátero para poder pasar a la final, donde estará en juego una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW. ¿Quién será el que salga victorioso? La acción de AEW Dynamite se emite desde el MGM Music Hall at Fenway, en Boston, Massachusetts.

En el mismo torneo, en duelo de cuartos de final, ‘Hangman’ Adam Page tendrá que combatir a un comodín, cuyo nombre aún no ha sido revelado. Quien gane, pasará a la semifinal contra Kyle Fletcher.

En semifinal de la rama femenil del torneo, Mercedes Moné se medirá con la Campeona ROH, Athena. La ganadora enfrentará a quien venza en el choque de Jamie Hayter y Kris Statlander.

Además, los Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Jon Moxley, sustituyendo al lesionado PAC) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Hook).

AEW Dynamite 16 de abril 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro