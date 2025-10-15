AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 15 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 15 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde la Cable Dahmer Arena en Independence, Missouri. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado martes en AEW Dynamite
- Jon Moxley venció a Tomohiro Ishii (*** 1/2)
- LUCHA CALLEJERA: Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***)
- Jungle Boy y Luchasaurus vencieron a O’Ryan y KM (** 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Kyle O’Reilly (****)
- RETO ABIERTO CAMPEONATO FEMENIL AEW: Mercedes Moné (c) retuvo ante Lacey Lane (*** 1/2)
- Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vencieron a Brody King y Bandido (**** 1/2)
- Orange Cassidy venció a PAC (****)
► Momentos clave
- AEW Dynamite ESENCIAL | «Hangman» Adam Page y Samoa Joe protagonizan un intenso cara a cara antes de WrestleDream 2025.
- Jon Moxley derrotó a Tomohiro Ishii en una brutal lucha.
- Los Young Bucks retaron al Jurassic Express a una lucha en WrestleDream.
- Se anunció que la defensa de Kyle Fletcher al Campeonato TNT en WrestleDream será ante Mark Briscoe.
- Dado que derrotaron a Brodido, Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita obtuvieron una oportunidad ante ellos por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.
► Cartelera AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) (c) vs. La Facción Ingobernable (Sammy Guevara, Rush y Dralístico).
- Kenny Omega y Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) vs. The Don Callis Family (Josh Alexander, Hechicero y Mark Davis).
- Roderick Strong vs. Claudio Castagnoli.
- The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. The Demand (Bishop Kaun y Toa Liona).
- Skye Blue vs. Jamie Hayter.
- Orange Cassidy y Kyle O’Reilly vs. Death Riders (Daniel Garcia y Wheeler Yuta).
- Careo entre Darby Allin y Jon Moxley.
- Careo entre Kris Statlander y ‘Timeless’ Toni Storm.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: martes 15 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Cable Dahmer Arena Independence, Kansas City, Missouri.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|01:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|02:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|09:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|10:00 / 12:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales