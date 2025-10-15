AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 15 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025 | Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family

Este miércoles 15 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde la Cable Dahmer Arena en Independence, Missouri. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado martes en AEW Dynamite

  1. Jon Moxley venció a Tomohiro Ishii (*** 1/2)
  2. LUCHA CALLEJERA: Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***)
  3. Jungle Boy y Luchasaurus vencieron a O’Ryan y KM (** 1/2)
  4. CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Kyle O’Reilly (****)
  5. RETO ABIERTO CAMPEONATO FEMENIL AEW: Mercedes Moné (c) retuvo ante Lacey Lane (*** 1/2)
  6. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita vencieron a Brody King y Bandido (**** 1/2)
  7. Orange Cassidy venció a PAC (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025

Cobertura y resultados AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025 | Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family
AEW Dynamite + AEW Collision 15 de octubre 2025.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: martes 15 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Cable Dahmer Arena  Independence, Kansas City, Missouri.

Hora local y plataforma — AEW Dynamite (7 oct. 2025) — referencia: 18:00 H. Centro (CDMX)
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 01:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 02:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 09:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 10:00 / 12:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
LA LUCHA SIGUE...
