Este miércoles 14 de enero, AEW Dynamite se emitirá desde el Arizona Financial Theatre de Phoenix, Arizona. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- WORLD TITLE ELIMINATOR: Jon Moxley venció a Shelton Benjamin (****)
- Jungle Jack Perry, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun (***)
- Bandido venció a Sammy Guevara (*** 1/2)
- Toni Storm venció por DQ a Marina Shafir (** 1/2)
- LIGHTS OUT MATCH: Hangman Adam Page y Swerve Strickland vencieron a Hook y Powerhouse Hobbs (**** 1/2)
► Momentos clave
- Shelton Benjamin enfrentó a Jon Moxley en una lucha que le daría una oportunidad por el título mundial si ganaba. Fue Moxley quien se llevó la victoria en el último minuto con un conteo tras contrarrestar un intento de triángulo de Shelton.
- Jungle Jack Perry y los Young Bucks vencieron a Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun. La victoria vino con un BTE Trigger para Ricochet.
- En una contienda de altos vuelos, Bandido y Sammy Guevara se dieron con todo. Bandido se impuso con su 21-Plex tras atrapar un intento ofensivo de Guevara.
- Toni Storm enfrentó a Marina Shafir. La intervención externa provocó la descalificación de Shafir, lo que da pie a una posible revancha.
- Hangman y Swerve revirtieron embestidas brutales de Powehouse Hobbs y Hook. Como era de esperarse, se llevaron la victoria.
► Cartelera AEW Dynamite 14 de enero 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Bandido
- Darby Allin vs. PAC
- Kris Statlander, Willow Nightingale y Harley Cameron vs. Thekla, Skye Blue y Julia Hart.
- Regresa Kenny Omega
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 14 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Arizona Financial Theatre Phoenix, Arizona.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales