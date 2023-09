AEW DYNAMITE 13 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Ricky Starks y Big Bill han declarado la guerra al Blackpool Combat Club. Starks no perdona a Bryan Danielson por haberlo derrotado en All Out, así que el sábado pasado, en Collision, lo atacaron a traición. Jon Moxley tampoco se escapó de ser golpeado por el gigante Big Bill, quien de paso lo desafió a una lucha por el Campeonato Internacional AEW, la cual se llevará a cabo este miércoles, precisamente en la ciudad natal de Moxley. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Heritage Bank Center, en Cincinnati, Ohio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw1)

Samoa Joe sigue avanzando en el torneo Grand Slam, en donde es el gran favorito para obtener una oportunidad ante MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo. La semana pasada en Rampage, superó a Jeff Hardy, mientras que en Collision dio cuenta de Penta el Zero Miedo. En la gran final se verás las caras con Roderick Strong (quien avanzó tras vencer a Trent Beretta y Darby Allin). Tanto Joe como Strong tienen razones personales muy fuertes para querer enfrentarse a MJF.

En una lucha de cuatro esquinas para definir a la retadora #1 para la Campeona Mundial AEW, Saraya, se enfrentarán Britt Baker, Nyla Rose, Toni Storm y Hikaru Shida, todas exposeedoras del título.

En otro duelo programado para este episodio, veremos el tercer combate entre «Hangman» Adam Page y Brian Cage. Hangman está en rivalidad con Swerve Strickland y la Mogul Embassy, y éste será el primer paso para ponerlos en su lugar.

Además, Don Callis ha adelantado que presentará a su nueva «pieza maestra».

AEW Dynamite 13 de septiembre 2023

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro