AEW DYNAMITE 13 DE AGOSTO 2025 .— Jon Moxley derrotó la semana pasada a ‘Speedball’ Mike Bailey, un triunfo que dejó a Moxley con rabia acumulada, pues hubo intervenciones de Darby Allin, quien lo retó a un mano a mano en Forbidden Door. Por lo pronto, Moxley ahora se medirá con Kevin Knight, quien llega con la motivación de defender el honor de JetSpeed y vengar a su compañero. Knight buscará imponer su velocidad frente al brutal estilo de Moxley, quien sin duda responderá de manera explosiva a cada maniobra espectacular del joven. La acción de AEW Dynamite se emite desde The Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio.

Adam Copeland también está programado para la velada: hará su aparición para enfrentarse a Stokely Hathaway, en un segmento que podría detonar confrontaciones mayores con FTR.

Además, se espera un cara a cara entre Hangman Page y MJF.

AEW Dynamite 13 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro