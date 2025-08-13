AEW DYNAMITE 13 de agosto 2025 | Resultados en vivo | Jon Moxley vs. Kevin Knight

por
Cobertura y resultados AEW Dynamite 13 de agosto 2025 | Jon Moxley vs. Kevin Knight

AEW DYNAMITE 13 DE AGOSTO 2025 .— Jon Moxley derrotó la semana pasada a ‘Speedball’ Mike Bailey, un triunfo que dejó a Moxley con rabia acumulada, pues hubo intervenciones de Darby Allin, quien lo retó a un mano a mano en Forbidden Door. Por lo pronto, Moxley ahora se medirá con Kevin Knight, quien llega con la motivación de defender el honor de JetSpeed y vengar a su compañero. Knight buscará imponer su velocidad frente al brutal estilo de Moxley, quien sin duda responderá de manera explosiva a cada maniobra espectacular del joven. La acción de AEW Dynamite se emite desde The Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio.

Adam Copeland también está programado para la velada: hará su aparición para enfrentarse a Stokely Hathaway, en un segmento que podría detonar confrontaciones mayores con FTR.

Además, se espera un cara a cara entre Hangman Page y MJF.

AEW Dynamite 13 de agosto 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Cobertura y resultados AEW Dynamite 13 de agosto 2025 | Jon Moxley vs. Kevin Knight
AEW Dynamite 13 de agosto 2025.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Redactor, editor, columnistas y realizador de coberturas, en distintas etapas, desde 2010 en SÚPER LUCHAS.

Archivo de artículos