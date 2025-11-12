Este miércoles 29 de octubre, AEW Dynamite se emitirá First Horizon Coliseum desde Greensboro, North Carolina, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Orange Cassidy venció a Claudio Castagnoli (*** 1/2)
- CUARTOS DE FINAL TORNEO CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron vencieron a Mercedes Moné y Athena (***)
- LUCHA #2 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Darby Allin venció a Daniel García (****)
- LUCHA #1 PARA BUSCAR LA VENTAJA EN LA LUCHA BLOOD AND GUTS: Megan Bayne venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita retuvieron ante Adam Page, Hook y Eddie Kingston (*)
► Momentos clave
- Se celebraron las primeras luchas de una serie a dos de tres para obtener la ventaja en Blood and Guts.
- En la lucha estelar ‘Hangman’ Adam Page, HOOK y Eddie Kingston fueron los retadores de The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) por el Campeonato Mundial de Tríos AEW.
- Page y Kingston asumieron buena parte del peso del combate, pero Hobbs dominó con rudeza, incluso arrojando a Page por una mesa fuera del escenario. Finalmente Hobbs atrapó a HOOK en su quebradora en todo lo alto para forzar la rendición y retener los títulos.
► Cartelera AEW Dynamite 12 de noviembre 2025
- BLOOD & GUTS VARONIL: Darby Allin y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong) vs. Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia, PAC, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta).
- BLOOD & GUTS FEMENIL: Mercedes Moné, Megan Bayne, Marina Shafir, Thekla, Skye Blue y Julia Hart vs. Kris Statlander, Toni Storm, Mina Shirakawa, Jamie Hayter, Willow Nightingale y Harley Cameron.
- FALLS COUNT ANYWHERE: «Hangman» Adam Page vs. Powerhouse Hobbs.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: First Horizon Coliseum Greensboro, North Carolina
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales