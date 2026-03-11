Este miércoles 11 de marzo, AEW Dynamite se emitirá desde el San José Civic Center, en San José, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: MJF (c) retuvo ante Kevin Knight (***)
- Darby Allin y Orange Cassidy vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (****)
- Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Jessie McKay y Cassie Lee (**)
- ‘Hangman’ Adam Page venció a talento local (*)
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW; ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció a Hechicero (**** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Thunder Rosa (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Kyle Fletcher, Kazuchika Okada y Mark Davis vencieron a ‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey (c) (*****)
► Momentos clave
- Cuando Kevin Knight tenía el impulso con sus movimientos aéreos, MJF lo sorprendió antes de conectar su Heat Seeker para retener el título.
- Darby Allin y Orange Cassidy vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors cuando Cassidy conectó el Orange Punch a Connors. Sin embargo, David Finlay apareció para ayudar a Connors y a Kidd, ayudándoles a darles una golpiza a los consentidos.
- Las Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) derrotaron de manera humillante a The Iinspiration (Jessie McKay y Cassie Lee), quienes no pudieron hacer nada. El combo Two Birds, One Stone, de The Brawling Birds, selló la victoria.
- Luego de un intercambio técnico intenso, Moxley atrapó a Hechicero en su bulldog choke, obligándolo a rendirse.
- Thunder Rosa parecía cerca de volverse Campeona Mundial AEW, PERO Thekla revirtió el ataque y aplicó su remate para lograr la cuenta de tres y retener el título.
- En el clímax de la lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AEW, Kazuchika Okada conectó el Rainmaker después de una interferencia de MJF, permitiendo que su equipo lograra la cuenta de tres y ganara los cinturones.
► Cartelera AEW Dynamite 11 de marzo 2026
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Persephone.
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mike Bailey.
- DEM BUCKS (Mark Briscoe y The Young Bucks) vs. Tommaso Ciampa y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).
- Death Riders (Jon Moxley y Claudio Castagnoli) vs. Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Hechicero).
- Conferencia de prensa: MJF vs. ‘Hangman’ Adam Page.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: San José Civic San José, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.