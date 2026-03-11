Este miércoles 11 de marzo, AEW Dynamite se emitirá desde el San José Civic Center, en San José, California. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: MJF (c) retuvo ante Kevin Knight (***) Darby Allin y Orange Cassidy vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (****) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Jessie McKay y Cassie Lee (**) ‘Hangman’ Adam Page venció a talento local (*) CAMPEONATO CONTINENTAL AEW; ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció a Hechicero (**** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Thunder Rosa (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Kyle Fletcher, Kazuchika Okada y Mark Davis vencieron a ‘Hangman’ Adam Page, Kevin Knight y Mike Bailey (c) (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 11 de marzo 2026

CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Persephone.

Willow Nightingale (c) vs. Persephone. CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mike Bailey.

Kyle Fletcher (c) vs. Mike Bailey. DEM BUCKS (Mark Briscoe y The Young Bucks) vs. Tommaso Ciampa y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).

Death Riders (Jon Moxley y Claudio Castagnoli) vs. Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Hechicero).

Conferencia de prensa: MJF vs. ‘Hangman’ Adam Page.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: San José Civic San José, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato TBS

Willow Nightingale (c) vs. Persephone Persephone Gana 51% El impulso de Persephone tras ganar el Campeonato Mundial Femenil CMLL es innegable. Un cambio de título aquí prepararía una defensa contra Mercedes Moné. Campeonato TNT

Kyle Fletcher (c) vs. Mike Bailey Fletcher Retiene 80% Fletcher está en su mejor momento como doble campeón. Bailey es una amenaza pero Fletcher necesita mantener su dominio antes de Revolution. Lucha de tríos

DEM BUCKS vs. Ciampa & FTR Ciampa & FTR 75% Los campeones de parejas tienen la ventaja numérica y la experiencia. Ciampa está en modo destructor y FTR son los mejores del mundo. Death Riders vs. Don Callis Family

Moxley & Castagnoli vs. Takeshita & Hechicero Takeshita & Hechicero 60% Los Death Riders pueden absorber la derrota y Takeshita necesita impulso antes de su lucha sin límite de tiempo contra Moxley en Revolution. Rueda de Prensa

MJF vs. Hangman Page Confrontación — Terminará en caos físico con ambos luchadores necesitando ser separados antes de su Texas Death Match en Revolution.