AEW DYNAMITE 11 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 11 de febrero, AEW Dynamite se emitirá desde la Toyota Arena, en Ontario, California, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Konosuke Takeshita, El Clon y Josh Alexander vencieron a Jon Moxley, PAC y Daniel García (***)
- ‘Timeless’ Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a Jordan Oasis y Brittnie Brooks (** 1/2)
- Adam Page venció a Mark Davis (*** 1/2)
- Andrade el Ídolo venció a Kenny Omega (*****)
- ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Penélope Ford vencieron a Willow Nightingale y Harley Cameron (c) (***)
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ‘Jungle’ Jack Perry (*** 1/2)
- ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Brody King venció a MJF (c) (*** 1/2)
► Momentos clave
- Konosuke Takeshita, El Clon y Josh Alexander derrotaron a los Death Riders después de que Takeshita azotara a PAC con un Blue Thunder Bomb mientras El Clon mantenía a raya a Jon Moxley en el exterior. Josh Alexander aprovechó para conectarle el C4 Spike a Daniel García para así sellar la victoria del trío.
- ‘Timeless’ Toni Storm y Orange Cassidy superaron a Jordan Oasis y Brittnie Brooks cuando Storm aplicó un DDT giratorio asistido por las cuerdas sobre Brooks, dejando a Jordan Oasis expuesto para recibir el Orange Punch definitivo de Cassidy.
- ‘Hangman’ Adam Page venció a Mark Davis tras resistir su embestida de fuerza bruta, aplicándole Dead Eye y rematándolo con Buckshot Lariat, logrando llegar a la lucha de contendiente #1 al título mundial.
- Andrade vence a Kenny Omega tras interferencia y distracción de Swerve Strickland, conectando un golpe bajo seguido de The DM para la cuenta de tres.
- Megan Bayne y Penélope Ford ganaron un Eliminator Match por el Campeonato Femenil de Parejas AEW cuando Harley Cameron fue víctima de un Doomsday Device, mientras Penélope Ford mantenía distraída a Willow Nightingale en el exterior.
- Ricochet retuvo el Campeonato Nacional AEW ante ‘Jungle’ Jack Perry tras aplicarle Vertigo. Ayudó mucho la intervención de los Gates of Agony, aunque los Young Bucks los atacaron.
- Gracias a una distracción de ‘Hangman’ Adam Page, Brody King se convirtió en retador al Campeonato Mundial AEW al derrotar a MJF en un Eliminator Match.
► Cartelera AEW Dynamite 11 de febrero 2026
- CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa (c) vs. Kyle Fletcher.
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) vs. ?????
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, LUCHA DE CORREAS: Kris Statlander (c) vs. Thekla.
- Segmento con Kenny Omega y Swerve Strickland.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Toyota Arena, Ontario, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales