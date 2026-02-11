AEW DYNAMITE 11 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 11 de febrero, AEW Dynamite se emitirá desde la Toyota Arena, en Ontario, California, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

Konosuke Takeshita, El Clon y Josh Alexander vencieron a Jon Moxley, PAC y Daniel García (***) ‘Timeless’ Toni Storm y Orange Cassidy vencieron a Jordan Oasis y Brittnie Brooks (** 1/2) Adam Page venció a Mark Davis (*** 1/2) Andrade el Ídolo venció a Kenny Omega (*****) ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayne y Penélope Ford vencieron a Willow Nightingale y Harley Cameron (c) (***) CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ‘Jungle’ Jack Perry (*** 1/2) ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Brody King venció a MJF (c) (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 11 de febrero 2026

CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa (c) vs. Kyle Fletcher.

Tommaso Ciampa (c) vs. Kyle Fletcher. CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) vs. ?????

The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) vs. The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) vs. ????? CAMPEONATO MUNDIAL AEW, LUCHA DE CORREAS: Kris Statlander (c) vs. Thekla.

Kris Statlander (c) vs. Thekla. Segmento con Kenny Omega y Swerve Strickland.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Toyota Arena, Ontario, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales