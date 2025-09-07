AEW DYNAMITE 10 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 10 de septiembre, AEW Dynamite regresa en vivo desde la histórica 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania. Será otra gran noche con luchas de alto impacto que seguirán construyendo el cartel de AEW All Out.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite AEW DYNAMITE 3 de septiembre 2025 | Mercedes Moné vs. Alex Windsor. CAMPEONATO TBS: Mercedes Mone retuvo al vencer a Alex Windsor (***). Mark Briscoe venció a Lance Archer (**1/2). CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Bandido y Brody King) retuvieron al vencer a los Death Riders (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) (***1/2) The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) y The Don Callis Family (Josh Alexander y Kyle Fletcher) vencieron a ‘Hangman’ Adam Page, Kenny Omega y JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) (****1/5) ► Cartelera AEW Dynamite 10 de septiembre 2025 Para el episodio de este miércoles, Mercedes Moné enfrentará a Riho en una lucha de relevos. Riho reapareció la semana pasada después de la lucha en la que Moné defendió el Campeonato TBS ante Alex Windsor. Debido a que Moné seguía golpeando a Windsor, Riho acudió al rescate, posicionándose como la próxima retadora de la C.E.O. Mercedes Moné y Emi Sakura vs. Riho y Alex Windsor. ► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo? Fecha: miércoles 10 de septiembre de 2025.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México) .

Sede: 2300 Arena, Philadelphia, Pennsylvania. Hora local y plataforma — AEW Dynamite (10 sep 2025) — referencia: 18:00 H. Centro (CDMX) Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 01:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 02:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 09:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 10:00 / 12:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales