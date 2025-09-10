AEW DYNAMITE 10 DE SEPTIEMBRE 2025 .— La Campeona TBS, Mercedes Moné, se unirá a la legendaria Emi Sakura para medir fuerzas contra el equipo de Riho y Alex Windsor. Esta alianza llega tras la lucha entre Moné y Windsor celebrada la semana pasada, donde Riho sorprendió con su regreso para proteger a la británica. Ahora, Sakura entra a la ecuación, lo que podría complicar la dinámica de esta lucha de parejas y teñirla de imprevistos en el camino hacia All Out. La acción de AEW Dynamite se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.
- AEW DYNAMITE 27 de agosto 2025 | Darby Allin vs. Claudio Castagnoli.
- AEW COLLISION 30 de agosto 2025 | Juice Robinson vs. Big Bill.
- AEW DYNAMITE 3 de septiembre 2025 | Mercedes Moné vs. Alex Windsor.
- AEW COLLISION 6 de septiembre 2025 | Jon Moxley vs. Daniel García.
‘Hangman’ Adam Page se medirá con Josh Alexander en un encuentro que promete rudeza de principio a fin. La rivalidad se ha ido calentando en semanas recientes y ahora se pondrá a prueba tanto la resistencia como el orgullo de ambos.
Toni Storm y Skye Blue llevarán su rivalidad a un nuevo nivel en una Philly Street Fight. Con la ECW Arena como escenario, se espera un choque caótico, con el uso libre de armas y un ambiente perfecto para que ambas desaten toda su agresividad.
Además, Ricochet se enfrentará a Shelton Benjamin en un mano a mano que puede robarse la noche.
AEW Dynamite 10 de septiembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro