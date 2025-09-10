AEW DYNAMITE 10 DE SEPTIEMBRE 2025 .— La Campeona TBS, Mercedes Moné, se unirá a la legendaria Emi Sakura para medir fuerzas contra el equipo de Riho y Alex Windsor. Esta alianza llega tras la lucha entre Moné y Windsor celebrada la semana pasada, donde Riho sorprendió con su regreso para proteger a la británica. Ahora, Sakura entra a la ecuación, lo que podría complicar la dinámica de esta lucha de parejas y teñirla de imprevistos en el camino hacia All Out. La acción de AEW Dynamite se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.

‘Hangman’ Adam Page se medirá con Josh Alexander en un encuentro que promete rudeza de principio a fin. La rivalidad se ha ido calentando en semanas recientes y ahora se pondrá a prueba tanto la resistencia como el orgullo de ambos.

Toni Storm y Skye Blue llevarán su rivalidad a un nuevo nivel en una Philly Street Fight. Con la ECW Arena como escenario, se espera un choque caótico, con el uso libre de armas y un ambiente perfecto para que ambas desaten toda su agresividad.

Además, Ricochet se enfrentará a Shelton Benjamin en un mano a mano que puede robarse la noche.

AEW Dynamite 10 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro