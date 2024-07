AEW DYNAMITE 10 DE JULIO 2024 .— AEW regresa a Calgary para las finales del torneo de la Fundación Owen Hart. Por el lado varonil veremos una lucha que promete ser intensa: Bryan Danielson vs. ‘Hangman’ Adam Page. Ambos sobrevivieron a cruentas batallas para llegar esta final, en la cual, y a fin de evitar intromisiones que empañen el legado de Owen Hart, estará presente Jeff Jarrett como Special Enforcer. ¿Quién se llevará la copa y la oportunidad por el título mundial en ALL IN? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Calgary Stampede Saddledome, en Calgary, Alberta, Canadá.

Por el lado femenil, quienes han llegado a la final del torneo de la Fundación Owen Hart son Willow Nightingale y Mariah May. Una de ellas dos se convertirá en la retadora de la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, quien, de hecho, estará en la esquina de May apoyándola.

En un duelo en modalidad Stampede Street Fight, el cual rinde homenaje a Stampede Wrestling, veremos a Samoa Joe contra Chris Jericho.

En una lucha internacional de cuatro esquinas llamada Global Glory 4-Way, se enfrentarán Claudio Castagnoli (Suiza), Kyle Fletcher (Australia), PAC (Reino Unido) y Tomohiro Ishii (Japón).

Además, estará presente Will Ospreay, lo mismo que el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Swerve Strickland.

AEW Dynamite 10 de julio 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► La función abrió con una recapitulación del ataque de MJF a Daniel García la semana pasada en Dynamite, y su promo del sábado en Collision, en donde dijo que Will Ospreay solo se preocupaba por dar grandes luchas para obtener 5 estrellas de Dave Meltzer, pero que no le traía dinero ni vendía boletos para AEW.

► El Campeón Internacional AEW, Will Ospreay, apareció para responderle a MJF. Will Ospreay expresó su indignación y asco por la traición de MJF a Daniel García en Dynamite, mencionando que no le sorprendió debido a los rumores sobre la inseguridad de MJF y dijo que duda que García pueda volver a la lucha libre tras las acciones de MJF.

► Ospreay criticó duramente a MJF, diciendo que en sus pocas interacciones, MJF demostró no gustar de él porque Tony Khan invirtió en él en lugar de MJF en la «guerra de ofertas de 2024», y porque MJF cree que Ospreay no tiene talento y no representa lo que AEW debería ser.

► Ospreay señaló que, a pesar del tatuaje de MJF que dice «apuesta por ti mismo», debería decir «AEW: todo sobre mí», y comentó que en lugar de estar en Inglaterra lamentando la muerte de su abuela, se encontraba en Calgary, retando a MJF a enfrentarse en el ring.

► MJF apareció en la pantalla grande con una copa de vino, diciendo que la gente de Calgary no merecía su presencia y llamó a Ospreay una broma, retándolo a un combate por el Campeonato Internacional AEW la próxima semana, desafío que Ospreay aceptó.

AEW DYNAMITE 10 de julio 2024 | Resultados en vivo | Bryan Danielson vs. ‘Hangman’ Adam Page ►1- FINAL DEL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2024: Bryan Danielson vs. Adam Page Antes de llegar a este combate, Danielson y Page empataron en diciembre de 2021, en enero de 2022, Page retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Danielson, y en septiembre de 2022, Danielson venció a Page en la primera ronda del torneo Grand Slam Tournament of Champions. Este fue su cuarto mano a mano, y fue tremendo luchón también. El réferi especial invitado o el special enforcer de esta lucha fue Jeff Jarrett, quien perdió en los cuartos de final del torneo, precisamente, ante Hangman Adam Page, quien retornó a AEW a inicios de julio, luego de estar fuera cuatro meses. Sin embargo, Jarrett se comportó a la altura y no ayudó ni al uno ni al otro. El final del combate comenzó cuando Danielson intentó aplicar un rodillazo volador a Page, pero Page se apartó y Danielson terminó golpeando al réferi. Page aprovechó la situación, se quitó el cinturón del pantalón y comenzó a azotar a Danielson con él. Luego, Page asfixió a Danielson con el cinturón mientras Jarrett se deslizaba al ring. Page empujó a Jarrett, quien se quitó la camisa para revelar una camisa de réferi. Danielson entonces sorprendió a Page con una rodada a espaldas, pero Page se liberó. Page aplicó su movimiento Dead Eye a Danielson e intentó la cuenta, pero Danielson se escapó en dos segundos. Luego, Page conectó un lazo al cuello para Danielson e intentó otro, pero Danielson lo detuvo y le hizo de nuevo una rodada a espaldas. Page se liberó y aplicó un crossface a Danielson, pero Danielson la revirtió en un toque de espaldas para llevarse la victoria. El Final Rodada a espaldas de Bryan DAnielson. Valoración 10.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros ¡Qué increíble lucha! A veces, se nos olvida que Bryan Danielson, al igual que John Cena, está en su tour de retiro como luchador a tiempo completo, pero qué grandes luchas nos ha venido dando. Esta fue espectacular.

Hangman Adam Page retornó con un nuevo aire, y esta fue su primera gran lucha, la tercera desde que retornó, y ya mostró un nivel tremendo. Contras Por supuesto, nada malo para destacar.



► Jeff Jarrett y la doctora Martha Hart le dieron la Copa Fundación Owen Hart Varonil al ganador, «The American Dragon» Brayn Danielson.

► Es oficial: Swerve Strickland defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Brayn Danielson en el mítico Estadio de Fútbol de Wembley, en Londres Inglaterra, en el PPV AEW All In Londres 2024, este 25 de agosto.

#AEWAllIn Sunday, August 25th!@WembleyStadium | London, UK

LIVE on PPV!#AEW World Championship

Swerve Strickland (c) vs. Bryan Danielson

► Swerve Strickland tomó el micrófono para dirigirse a los fanáticos de AEW y a su oponente para All In, Bryan Danielson, recordando que Will Ospreay le dijo que el mejor del mundo es quien posee el campeonato. Swerve afirmó ser ahora el mejor del mundo tras haber vencido a Ospreay y seguir siendo el campeón mundial de AEW.

► Swerve felicitó a Danielson por ganar la Copa Owen Hart y dijo que sería un honor enfrentarlo en el evento principal de All In, aunque le molestaba que Danielson tuviera una victoria limpia pasada sobre él. Swerve señaló que ambos están en diferentes puntos de sus carreras, con Danielson en declive y él siendo el hombre más peligroso en AEW.

► Swerve recordó que los vicepresidentes ejecutivos intentaron reclutarlo para su equipo de Blood & Guts, y anunció que estará en Blood & Guts para el Equipo AEW, prometiendo liderar al equipo y hacer lo que Danielson no pudo este año: vencer a Will Ospreay y llevar al equipo AEW a la victoria sobre The Elite.

► Swerve desafió a Kazuchika Okada a enfrentarlo y dijo que el campeón mundial le mostraría cómo hacer llover. Finalmente, Swerve prometió a Danielson que en All In será su «cuenta regresiva final».

AEW DYNAMITE 10 de julio 2024 | Resultados en vivo | Bryan Danielson vs. ‘Hangman’ Adam Page ►2- STAMPEDE STREET FIGHT: Chris Jericho (c) vs. Samoa Joe Es importante aclarar que esta lucha titular no fue por el Campeonato FTW de The Learning Tree, Chris Jericho. Esta lucha se da por la rivalidad enttre Chris Jericho y Hook. Samoa Joe se convirtió en el nuevo veterano que busca guiar el talento de Hook, mientras que el canadiense está ayudando a los poco experimentados Big Bill y Bryan Keith a mejorar su presencia en el ring y en AEW. Esta fue la vez número 15 que compartieron en el ring estos dos grandes veteranos. El final del match empezó a llegar cuando Jericho aplicó las Murallas de Jericho a Joe. Joe logró escaparse y le propinó varios puñetazos a Jericho, luego lo colocó en la cuerda superior. Jericho respondió con unas patadas voladoras desde la cima del esquinero, y luego intentó volar desde la ceja del ring, pero Joe se apartó y lanzó a Jericho por encima de la barricada. Joe lo siguió y ambos hombres se enfrascaron en una fuerte riña entre el público. Joe le lanzó una bolsa de palomitas a Jericho, luego lo arrastró tras bambalinas y le dio un machetazo al pecho. Jericho intentó contraatacar lanzándole una taza de café a Joe, pero Joe lo atrapó con la Coquina Clutch. Entonces, Big Bill salió de una habitación cercana y golpeó a Joe en la espalda con una silla para romper la llave. Bryan Keith se unió a Bill y ambos continuaron golpeando a Joe. Sujetaron a Joe en su lugar mientras Jericho lo golpeaba con una campana. Keith y Bill colocaron a Joe en una paleta de montacargas y Jericho se subió al montacargas. Jericho condujo a Joe y el montacargas a través de una parte del tabique en el Saddledome, y el médico pidió que se detuviera el combate. El Final Chris Jericho venció porque dejó imposibilitado de continuar a Samoa Joe y el réferi paró el combate. Valoración 7.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Los veteranos estuvieron bastante bien en el ring, siguen estando a la altura. Claro, más Samoa Joe que Hook.

Una lucha con bastante violencia, estuvo buen, entretenida. Contras Nada malo para comentar.



AEW DYNAMITE 10 de julio 2024 | Resultados en vivo | Bryan Danielson vs. ‘Hangman’ Adam Page ►3- LUCHA FATAL DE CUATRO ESQUINAS GLOBAL FLORY: Claudio Castagnoli vs. Tomohiro Ishii vs. PAC vs. Kyle Fletcher Esta lucha fue bastante curiosa, pues fue una mezcla que permitió demostrar la gran versatilidad tanto de estilos, de talentos, como de nacionalidades en AEW. Castagnoli, proveniente de suiza, un gran luchador técnico, Kyle Fletcher, de Australia, con un estilo moderno, PAC, de Inglaterra, con un súper estilo impresionante aéreo, muy poco común para luchadores ingleses, pero estilo del cual se puede decir él fue un pionero en la época moderna en todo el Reino Unido y Europa. Y finalmente, Ishii, luchando con todo lo mejor de la lucha libre japonesa, todos luchando en Canadá, para una empresa de Estados Unidos, y siendo cuatro luchadores de clase mundial. El final de la contienda llegó desde cuando Castagnoli aplicó el Helicóptero The Swing a Fletcher, seguido de un sharpshooter. PAC subió a la cuerda superior y le dio un codazo volador a Fletcher, seguido de un brutalizer. Ishii intervino, golpeando a Castagnoli con varios puñetazos y un supléx, rompiendo la llave de PAC. Ishii atacó a Fletcher con un lazo al cuello y lo cubrió, pero Fletcher se liberó. Castagnoli ejecutó el Neutralizer sobre Fletcher y lo cubrió, pero PAC lo apartó y cubrió a Fletcher él mismo. Castagnoli apartó a PAC y ambos comenzaron a batallar. Ishii derribó a Castagnoli, pero PAC le aplicó un supléx alemán a Ishii y a Castagnoli. Fletcher intentó una rodada a espaldas sobre PAC, pero PAC se liberó y subió a la cuerda superior. PAC ejecutó el Black Arrow sobre Fletcher y le aplicó su movida final de rendición, haciendo que Fletcher se rindiera. El Final Brutalizer de PAC para Kyle Fletcher. Valoración 7.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Impresionante este combate, una buena demostración de lucha aérea, lucha técnica, impresionante, un combate muy bien trabajado.

PAC tiene todo para estar en una posición más arriba en el cartel de AEW Contras Por supuesto que nada malo para destacar.



► Tras la victoria, The Bastard PAC retó a Will Ospreay por su Campeonato Internacional AEW en el PPV AEW All In 2024 en el Estadio de Fútbol de Wembley en Londres, Inglaterra.

► Pese a que la semana pasada, dijo que no iba a ser el títere de The Elite, «Hangman» Adam Page dijo que será el quinto miembro de The Elite en su lucha de Blood and Guts ante el Team AEW.

AEW DYNAMITE 10 de julio 2024 | Resultados en vivo | Bryan Danielson vs. ‘Hangman’ Adam Page ►4- FINAL DEL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2024: Willow Nightingale vs. Mariah May Esta fue la primera vez que estas rivales compartieron el ring y que se enfrentaron en mano a mano, y pese a que Mariah May tiene menos experiencia que Nightingale, estuvo a la altura del compromiso y ambas dieron un buen combate. Esta lucha fue la final del torneo femenil de Owen Hart, y la ganadora obtuvo, además de la copa, una oportunidad titular. El clímax de esta buena lucha empezó a llegar cuando May conectó un uppercut en la esquina a Nightingale, luego conectó algunos golpes con los antebrazos en la esquina. May corrió hacia Nightingale, pero esta levantó su bota para darle en la cara. May golpeó a Nightingale con dos machetazos al pecho, seguido de una huracarrana y buscó la cuenta. Nightingale se liberó y cubrió a May, pero May también se liberó. May luego golpeó a Nightingale con un cabezazo. Una figura encapuchada intentó interferir mientras el réferi era distraído por Toni Storm, pero Nightingale se defendió. Kris Statlander apareció de la nada y golpeó a Nightingale con una patada, revelando que la figura encapuchada era Stokely Hathaway. Esto permitió a May conectar una rodilla voladora sobre Nightingale. Nightingale se liberó del toque de espaldas, y May intentó el May Day, pero Nightingale escapó y hizo una rodada a espaldas sobre May, quien se liberó. Nightingale golpeó a May con un lazo al cuello y siguió con una bala de cañón. Nightingale entonces se preparó para la Doctor Bomb, pero May contraatacó y sorprendió para llevarse la victoria. El Final Rodada a espaldas de Mariah May. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate que estuvo a la altura de la final de un torneo, aunque el de Owen Hart sea un torneo novel, es importante por la persona a la que se le rinde homenaje, y porque ahora, AEW le metió un plus: el ganador del torneo en ambos géneros iban a obtener una oportunidad titular.

Mariah May es una mujer con mucho potencial. Cuando Tony Khan realmente lo quiera, podría tener un gran empuje en AEW y respondería, estaría a la altura. Contras Nada malo para destacar.



► Aunque la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, estaba feliz de que su secuaz, Mariah May, hubiera ganado el Torneo Copa Fundación Owen Hart Femenil, pues pensó que no iba a hacer efectiva su oportunidad titular ante ella, Mariah May la atacó brutalmente y así cerró la función.

