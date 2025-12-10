AEW DYNAMITE 10 DE DICIEMBRE 2025 .— La edición 2025 de Winter is Coming se celebrará este miércoles con un duelo por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en el cual Samoa Joe enfrentará a su retador Eddie Kingston. Ésta se perfila como una lucha para saldar viejas cuentas pendientes. Kingston lanzó el desafío luego de vencer a Katsuyori Shibata en el episodio de la noche de Acción de Gracias, y será la primera defensa de Joe tras obtener el título en Full Gear. De ganar Joe, justificara su lugar en la cumbre de AEW, pues Kingston es uno de los luchadores más recios del elenco. Nos espera una fría velada y uno de los capítulos más intensos del año. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Gateway Center Arena, en Atlanta, Georgia.

Llegó el final del torneo para definir a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW. Será un emocionante encuentro entre las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) y las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa).

Además, ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland enfrentarán a The Opps (Katsuyori Hibata y Powerhouse Hobbs).

AEW Dynamite 10 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro