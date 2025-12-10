Este miércoles 10 de diciembre, AEW Dynamite se emitirá desde el Gateway Center Arena, en Atlanta, Georgia. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

AEW DYNAMITE 3 de diciembre 2025 | Jon Moxley vs. Claudio Castagnoli.

CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kazuchika Okada venció a PAC (*** 1/2) CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kyle Fletcher venció a Kevin Knight (*** 1/2) SEMIFINALES TORNEO CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Megan Bayne y Marina Shafir (***) Hook, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata vencieron a Evil Uno, Jon Silver y Alex Reynolds (* 1/2) CONTINENTAL CLASSIC; BLUE LEAGUE: Claudio Castagnoli venció a Jon Moxley (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 10 de diciembre 2025

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Samoa Joe (c) vs. Eddie Kingston.

Samoa Joe (c) vs. Eddie Kingston. TORNEO PARA DEFINIR A LAS PRIMERAS CAMPEONAS MUNDIALES DE PAREJAS AEW – FINAL: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) vs. Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa).

Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) vs. Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa). ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland vs. The Opps (Katsuyori Hibata y Powerhouse Hobbs).

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 10 de diciembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Gateway Center Arena, Atlanta, Georgia.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales