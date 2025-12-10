Este miércoles 10 de diciembre, AEW Dynamite se emitirá desde el Gateway Center Arena, en Atlanta, Georgia. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
AEW DYNAMITE 3 de diciembre 2025 | Jon Moxley vs. Claudio Castagnoli.
- CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kazuchika Okada venció a PAC (*** 1/2)
- CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kyle Fletcher venció a Kevin Knight (*** 1/2)
- SEMIFINALES TORNEO CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Megan Bayne y Marina Shafir (***)
- Hook, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata vencieron a Evil Uno, Jon Silver y Alex Reynolds (* 1/2)
- CONTINENTAL CLASSIC; BLUE LEAGUE: Claudio Castagnoli venció a Jon Moxley (**** 1/2)
► Momentos clave
- El encuentro entre Kazuchika Okada y PAC en el torneo Continental Classic fue, como se esperaba, excelente. Okada encontró el momento y estampó el Rainmaker para cerrar el combate.
- La lucha más esperada en el torneo Continental Classic fue entre compañeros Death Riders. El líder Jon Moxley contra Claudio Castagnoli. En los instantes finales, Moxley estuvo a punto de llevarse la victoria con un Paradigm Shift casi perfecto. Luego, ambos se fueron a esquinas contrarias y embistieron al mismo tiempo. Fue Castagnoli quien logró conectar su European Uppercut. Moxley no podía creer la derrota.
► Cartelera AEW Dynamite 10 de diciembre 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Samoa Joe (c) vs. Eddie Kingston.
- TORNEO PARA DEFINIR A LAS PRIMERAS CAMPEONAS MUNDIALES DE PAREJAS AEW – FINAL: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) vs. Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa).
- ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland vs. The Opps (Katsuyori Hibata y Powerhouse Hobbs).
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 10 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gateway Center Arena, Atlanta, Georgia.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales