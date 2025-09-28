AEW DYNAMITE 1 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 1 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde el Hard Rock Live at Seminole Hard Rock, en Hollywood, Florida, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brody King y Bandido (c) retuvieron ante Toa Liona y Bishop Kaun (***).
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Adam Page (c) retuvo ante Lee Moriarty (*** 1/2).
- Mark Briscoe, Hologram y Orange Cassidy vencieron a Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero (*** 1/2).
- Claudio Castagnoli venció a Powerhouse Hobbs (***).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Mina Shirakawa (*** 1/2).
► Momentos clave
- Bandido y Brody King defendieron exitosamente el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Toa Liona y Bishop Kuan a pesar de las intervenciones de Ricochet.
- ‘Hangman’ Adam Page ofreció un reto abierto por el Campeonato Mundial AEW. Quien apareció para enfrentarlo fue Lee Moriarty, el actual Campeón de Lucha Pura ROH.
- Tony Khan anunció la creación de Campeonato Mundial de Parejas Femenil AEW.
- Kris Statlander rechazó enfáticamente las propuestas de los Death Riders para integrarse a su agrupación, y si no está con ellos, está contra ellos.
► Cartelera AEW Dynamite 1 de octubre 2025
- Kenny Omega y Brodido (Bandido y Brody King) vs. Josh Alexander y Young Bucks (Matt y Nick Jackson)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Orange Cassidy.
- Kris Statlander y Darby Allin vs. Wheeler Yuta y Marina Shafir vs.
- ‘Hangman’ Adam Page, Samoa Joe y Powerhouse Hobbs vs. Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Claudio Castagnoli).
- Regresa el Jurassic Express.
- Regresa ‘Timeless’ Toni Storm.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 1 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Hard Rock Live at Seminole Hard Rock,, en Hollywood, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|01:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|02:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|09:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|10:00 / 12:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales