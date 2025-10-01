AEW DYNAMITE 1 DE OCTUBRE 2025 .— AEW Dynamite celebra su sexto aniversario, y lo hace con un episodio de dos horas y media repleto de luchas de alto impacto. En una de ellas, veremos el esperado regreso de Kenny Omega, quien hará equipo con los Campeones Mundiales de Parejas AEW: Bandido y Brody King, para enfrentar a los Young Bucks y Josh Alexander. Omega se ha recuperado tras un ataque traicionero por parte de la Don Callis Family y los Bucks el pasado 3 de septiembre, así que está ansioso por ajustar cuentas, y qué mejor que respaldado por Brodido. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Hard Rock Live, en Hollywood, Florida.

Kyle Fletcher estaba programado para defender el Campeonato TNT ante Hologram, pero el sábado en Collision, Fletcher atacó a traición al mexicano, así que su retador en este episodio será nada menos que Orange Cassidy.

En una lucha de relevos mixtos, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, hará equipo con Darby Allin para enfrentar a dos de los Death Riders: Wheeler Yuta y Marina Shafir.

El Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page, se unirá a The Opps: Samoa Joe y Powerhouse Hobbs en un encuentro de tercias ante los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Claudio Castagnoli).

‘Timeless’ Toni Storm hará su regreso a Hollywood… Florida.

Además, el Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) volverá a la acción.

AEW DYNAMITE 1 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo.

AEW Dynamite 1 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro