Este miércoles 1 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Kenny Omega venció a Swerve Strickland (*****)
- Jon Moxley, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Darius Martin, Dante Martin y Zayda Steel (**** 1/2)
- ‘Speedball’ Mike Bailey venció a ‘Azúcar’ Rocky Romero (*** 1/2)
- David Finlay y Clark Connors vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (****)
- Thekla venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- SIN CONTEO DE 10 FUERA DEL RING: Darby Allin venció a ‘El Toro Blanco’ Rush (****)
► Momentos clave
- Cuando Swerve Strickland parecía tener la victoria tras un ataque dirigido a la cabeza, Kenny Omega resistió, revirtiendo un intento de remate con el One Winged Angel, sellando la lucha en un giro repentino que cortó el impulso de Strickland.
- En la lucha de Death Riders vs. Top Flight, Jon Moxley llevó la acción al terreno violento; el punto decisivo llega tras un castigo brutal que deja a Darius Martin listo para el remate, con Moxley asegurando la victoria tras su movida final.
- Mike Bailey cambia el ritmo con una combinación explosiva de patadas, culminando con su remate tras esquivar un intento técnico de Rocky Romero, imponiendo velocidad sobre experiencia.
- Cuando Orange Cassidy parecía inclinar la balanza con su ofensiva característica, la interferencia estratégica y el trabajo en equipo de David Finlay y Clark Connors aíslaron a Roderick Strong, permitiendo el conteo final tras un ataque combinado.
- Thekla impuso su estilo agresivo y psicológico al defender el título mundial femenil. Al final, atrapó a Mina Shirakawa en una llave de rendición de la cual no pudo escapar, logrando retener.
- Una lucha violenta fue la de Darby Allin y Rush. Al final Allin logró dejar a Rush incapacitado el tiempo suficiente para asegurar la victoria.
► Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026
- Will Ospreay vs. PAC.
- Kenny Omega, Jack Perry y Brody King vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun).
- Mina Shirakawa y The Brawling Birds vs. Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart).
- Kenny Omega y MJF firman contrato para su lucha por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 1 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.