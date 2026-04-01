Este miércoles 1 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Kenny Omega venció a Swerve Strickland (*****) Jon Moxley, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Darius Martin, Dante Martin y Zayda Steel (**** 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a ‘Azúcar’ Rocky Romero (*** 1/2) David Finlay y Clark Connors vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (****) Thekla venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) SIN CONTEO DE 10 FUERA DEL RING: Darby Allin venció a ‘El Toro Blanco’ Rush (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026

Will Ospreay vs. PAC.

Kenny Omega, Jack Perry y Brody King vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun).

Mina Shirakawa y The Brawling Birds vs. Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart).

Kenny Omega y MJF firman contrato para su lucha por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 1 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

Lucha Predicción Prob. Análisis Will Ospreay vs. PAC Will Ospreay Gana 90% Ospreay está en camino al Campeonato Continental y necesita el triunfo. PAC quedará fuerte en derrota y podría atacar a Ospreay después de la lucha. Kenny Omega, Jack Perry y Brody King vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun) Omega, Perry y King Ganan 75% Omega es el próximo retador al Campeonato Mundial. Perry y King son aliados leales. The Demand podrían atacar a Perry cuando se quede solo. Mina Shirakawa y The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart) Shirakawa y Brawling Birds Ganan 65% Shirakawa necesita la victoria tras perder la lucha por el título. The Brawling Birds están en ascenso. Triangle of Madness puede absorber la derrota. Firma de Contratos

MJF y Kenny Omega por el Campeonato Mundial de AEW en Dynasty Caos Físico 95% Las firmas de contratos en AEW nunca terminan pacíficamente. MJF insultará a Omega, ambos se atacarán, destruirán la mesa y necesitarán ser separados. Establecerá la tensión final para Dynasty. Posible Aparición

Jon Moxley (Death Riders) Interferencia 80% Moxley no dejará que PAC se enfrente solo a Ospreay. Atacará durante o después del combate, posiblemente causando una descalificación o un ataque brutal que deje a Ospreay debilitado para Dynasty. * AEW Dynamite: April Fools Day – «This is No Joke» | Winnipeg, Manitoba, Canadá | Rumbo a Dynasty