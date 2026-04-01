AEW DYNAMITE 1 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 1 de abril 2026 | Will Ospreay vs. PAC

Este miércoles 1 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Kenny Omega venció a Swerve Strickland (*****)
  2. Jon Moxley, Daniel García y Marina Shafir vencieron a Darius Martin, Dante Martin y Zayda Steel (**** 1/2)
  3. ‘Speedball’ Mike Bailey venció a ‘Azúcar’ Rocky Romero (*** 1/2)
  4. David Finlay y Clark Connors vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (****)
  5. Thekla venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
  6. SIN CONTEO DE 10 FUERA DEL RING: Darby Allin venció a ‘El Toro Blanco’ Rush (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 1 de abril 2026 | Will Ospreay vs. PAC
AEW Dynamite 1 de abril 2026.
  • Will Ospreay vs. PAC.
  • Kenny Omega, Jack Perry y Brody King vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun).
  • Mina Shirakawa y The Brawling Birds vs. Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart).
  • Kenny Omega y MJF firman contrato para su lucha por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 1 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

Lucha Predicción Prob. Análisis
Will Ospreay vs. PAC Will Ospreay Gana 90% Ospreay está en camino al Campeonato Continental y necesita el triunfo. PAC quedará fuerte en derrota y podría atacar a Ospreay después de la lucha.
Kenny Omega, Jack Perry y Brody King vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun) Omega, Perry y King Ganan 75% Omega es el próximo retador al Campeonato Mundial. Perry y King son aliados leales. The Demand podrían atacar a Perry cuando se quede solo.
Mina Shirakawa y The Brawling Birds (Alex Windsor y Jamie Hayter) vs. Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart) Shirakawa y Brawling Birds Ganan 65% Shirakawa necesita la victoria tras perder la lucha por el título. The Brawling Birds están en ascenso. Triangle of Madness puede absorber la derrota.
Firma de Contratos
MJF y Kenny Omega por el Campeonato Mundial de AEW en Dynasty		 Caos Físico 95% Las firmas de contratos en AEW nunca terminan pacíficamente. MJF insultará a Omega, ambos se atacarán, destruirán la mesa y necesitarán ser separados. Establecerá la tensión final para Dynasty.
Posible Aparición
Jon Moxley (Death Riders)		 Interferencia 80% Moxley no dejará que PAC se enfrente solo a Ospreay. Atacará durante o después del combate, posiblemente causando una descalificación o un ataque brutal que deje a Ospreay debilitado para Dynasty.
* AEW Dynamite: April Fools Day – «This is No Joke» | Winnipeg, Manitoba, Canadá | Rumbo a Dynasty
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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