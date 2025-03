Double or Nothing y Battleground volverán a competir directamente

Ya que ahora no batallan de manera televisada (a excepción de la convergencia de Dynamite y EVOLVE los miércoles), AEW y WWE tienen su particular guerra en forma de grandes eventos.

Semanas atrás supimos que los Élite habían evitado programar su próxima entrega de Double or Nothing en Las Vegas por la realización allí de WrestleMania 41 apenas un mes antes. Y ahora, sabemos que AEW no podrá evitar la competencia.

Porque según se ha anunciado, WWE presentará Battleground el próximo 25 de mayo, mismo día de celebración de Double or Nothing, desde el Yuengling Center de Tampa (Florida, EEUU), 24 horas antes de nueva edición de Saturday Night’s Main Event. Y aunque no lo ha concretado, todo apunta a que la cita de WWE y la de AEW compartirán hora de inicio (8 pm ET o 7 pm ET).

► El precedente de 2023

No será la primera vez que precisamente estos mismos eventos compitan. Dos años atrás, compartieron día y hora de celebración, el 28 de mayo. Mientras Double or Nothing tuvo lugar en Las Vegas (Nevada, EEUU), Battleground discurrió desde Lowell (Massachusetts, EEUU), y según los datos manejados entonces, el seguimiento del show de WWE se resintió por tal convergencia con la función de AEW.

Ahora, sin embargo, considerando la candencia de NXT, seguramente Battleground no acuse tanto este conflicto, si bien cabe estimar también cierta recuperación para AEW, lo que equilibraría la balanza.