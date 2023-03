Apenas hemos dejado atrás Revolution 2023 -aunque todavía queda por delante, mientras se escriben estas líneas, la conferencia de prensa posterior, de la cual estaremos contando todo en Súper Luchas- cuando ya confirmamos la fecha y el lugar de próximo PPV de AEW: Double or Nothing 2023.

> Double or Nothing: 28 de mayo en Las Vegas

Como señala la misma All Elite Wrestling en su calendario de próximos eventos, este se celebrará el 28 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, mismo escenario donde este pasado sábado, saliendo de la lucha libre profesiona, se llevó a cabo UFC 285, donde Jon Jones ganó el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Como vemos en la imagen, confirmamos también que los episodios de Dynamite y Rampage de esa misma semana se emitirán desde la MGM Grand Garden Arena. No es ninguna sorpresa que nuevamente la ciudad acoja el evento pay-per-view pues en cada año fuera del COVID lo ha hecho, como en Double or Nothing 2022.

Cabe mencionarse además que justamente el año pasado, con este show, AEW consiguió su primera entrada de un millón de dólares. Y también es interesante recordar lo que Tony Khan comentaba recientemente sobre Double or Nothing 2023:

“Sí, deberías” (le dijo Khan a Mark Hoke cuando se le preguntó si debería hacer planes para el fin de semana del Día de los Caídos en Las Vegas). “No puedo esperar. Realmente creo que hemos construido algo realmente especial en Las Vegas con el fin de semana de Double or Nothing para los fanáticos locales en Las Vegas y los fanáticos que viajan por todo el mundo para ser parte de Double or Nothing cada año. Absolutamente , siempre que pue

“da hacer que suceda, lo que creo que será durante muchas décadas, espero que Double or Nothing sea parte del calendario de Las Vegas y el Día de los Caídos en Las Vegas ahora se trata de AEW y una fiesta estadounidense muy importante y hemos construido una buena tradición allí durante el fin de semana, y el domingo en particular, hemos tenido mucho éxito, y me encantaría hacer Double or Nothing en Las Vegas y espero hacerlo“.

