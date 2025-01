AEW Double or Nothing 2025 no competirá con WWE

Como apuntábamos recientemente en Súper Luchas, WWE y AEW competirán con sus eventos en varias ocasiones en 2025:

► Ese día no habrá AEW vs. WWE

Por su parte, el 24 de mayo está anunciado WWE Saturday Night’s Main Event XXIX y mencionábamos la posibilidad de que coincidiera con Double or Nothing (a falta de que este confirmara fecha) atendiendo a que tradicionalmente los días en que se celebra el Memorial Day es cuando la casa Élite realiza ese show. No obstante, finalmente no va a ser así, según informa Dave Meltzer en el boletín del Observer.

“Pudimos confirmar que AEW no estaba planeando un PPV para ese día, y probablemente lo estaba planeando para el día siguiente. Sin embargo, históricamente, Double or Nothing la mayoría de los años se ha llevado a cabo el sábado del fin de semana del Memorial Day». Además, se mencionó que AEW “ha estado intentando mantener las fechas en secreto después de que el listado de todas las fechas con meses de anticipación el año pasado llevó a que WWE realizara un house show el 28/12 en Orlando, ya que AEW había anunciado esa fecha con ocho meses de antelación.”

A día de hoy no se sabe nada acerca de la edición de este año de AEW Double or Nothing. ¿Te acuerdas qué pasó en 2024?