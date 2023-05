AEW Double or Nothing 2023 podrá verse en YouTube

Habrá que esperar todavía algo más de 48 horas para Double or Nothing, el siguiente PPV de AEW. Pero hoy, la casa Élite ha facilitado aún más la posibilidad de seguirlo en directo.

A través de sus redes sociales, AEW anuncia que además de vía FITE o Bleacher Report, Double or Nothing podrá verse vía YouTube. Eso sí, sólo en siete países: Canadá, México, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Corea del Sur. El precio fijado, similar al de una compra en FITE, es de £16.99 GBP (373.10 pesos mexicanos).

► La “Sunday Night War”

Veremos cómo le funciona a WWE su contraprogramación, pues recordemos que la hora de inicio del cartel principal de NXT Battleground es la misma que la de Double or Nothing, evento que discurrirá este domingo 28 de mayo desde la T-Mobile Arena de Paradise (Nevada, EEUU). He aquí su menú completo.