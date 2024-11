AEW Continental Classic 2024: La predicción de Jeff Jarrett

AEW está a punto de dar comienzo a la edición de 2024 del tan celebrado Continental Classic. Tan pronto como en el episodio de Dynamite de 27 de noviembre se disputarán los primeros combates. En la Liga Azul, participan: Kazuchika Okada (Campeón Continental), Daniel García (Campeón TNT), Kyle Fletcher, The Beast Mortos, Mark Briscoe y Shelton Benjamin. En la Liga Dorada:, Will Ospreay, Ricochet, Claudio Castagnoli (Campeón Mundial de Tríos), Darby Allin, Juice Robinson y Brody King.

De primeras, el favorito para salir victorioso parece el campeón Okada, seguido muy de cerca por Ospreay. Pero seguro que hay muchas sorpresas en el transcurso del torneo. Y antes de que comience, vamos con la predicción del veterano Jeff Jarrett, la cual da a conocer en su pódcast, My World.

«En cuanto a la liga dorada, es difícil determinar quién la necesita más o quién la quiere más. Creo que Ricochet tiene una gran oportunidad. El luchador con más experiencia de los 12 participantes sería Okada, pero mirando al grupo de la liga azul, veo a Fletcher como una gran amenaza. Fletcher tiene 25 años, y después de investigar sobre él, me di cuenta de que ha estado luchando desde los 15 años y ha viajado por todo el mundo. A sus 25 años, me quito el sombrero ante él. Es una era diferente, pero en los últimos 10 años, este joven ha trabajado muy duro, y este torneo podría ser el que lo catapulte. Mi predicción es que Ricochet y Kyle Fletcher estarán en la final».

En 2023, en la edición inaugural del Continental Classic, el ganador fue Eddie Kingston, quien venció a Jon Moxley, el actual Campeón Mundial, en la final disputada en el evento de pago por visión Worlds End.

