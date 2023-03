Los miércoles son día de AEW Dynamite y cada cierto tiempo, por consiguiente, de algún “gran anuncio” realizado por Tony Khan. La última vez, a finales del pasado mes, se trató de la llegada de un nuevo programa televisivo, ‘AEW: All Access’. Aunque muchos seguidores esperaban que Khan diera cuenta de una segunda edición de Forbidden Door.

Y hoy, sin mayor demora, AEW nos saca de dudas. Como parte de una gira de seis fechas por Canadá, los Élite y NJPW unirán fuerzas otra vez, ahora desde la Scotiabank Arena de Toronto (Canadá), el próximo domingo 25 de junio, para presentar Forbidden Door II.

#AEW & @njpwglobal will join forces once again to present #ForbiddenDoor LIVE on PPV at the @ScotiabankArena in Toronto, Ontario on Sunday, June 25!#AEWxNJPW



🎟️ Tickets go on sale Friday, 3/24 at 10am EThttps://t.co/rFcIFUPD6k | https://t.co/ODbXafJpNe pic.twitter.com/xi0ZBVIQOL