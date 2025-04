AEW concreta la «Zero Hour» de Dynasty 2025

Con un cartel principal de Dynasty aparentemente completo, AEW tenía pendiente dar cuenta de la «Zero Hour» que presentará el PPV. Y anoche, dio cuenta de los puntos que conformarán esta previa.

En el tercer combate del episodio, Top Flight derrotaron a The Cru (Lio Rush y Action Andretti), pero las hostialidades no quedaron ahí, porque Rush y Andretti, iracundos por el resultado, atacaron a los hermanos al concluir la contienda. AR Fox salió entonces a ayudar a los Martin, pero sorpresivamente, Nick Wayne, quien minutos antes había rechazado una oferta para unirse a The Cru, equilibró la balanza. Como consecuencia, AEW anunció lucha de tríos: Top Flight y AR Fox irán contra The Cru y Nick Wayne.

Además, Max Caster hará nuevo «Best Wrestler Alive Open Challenge», tras perder en un abrir y cerrar de ojos con Mark Briscoe, quien respondió al reto lanzado anoche. Hagan quinielas sobre quién responderá el domingo.

Hoy, a partir de las 8 pm ET podrán seguir nuestra cobertura de SUPERLUCHAS, velada que tendrá lugar desde el Liacouras Center en Philadelphia (Pennsylvania, EEUU). Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para su cartel principal y su Zero Hour.

