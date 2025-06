AEW concreta enorme cartel para Fyter Fest 2025

AEW está consiguiendo otra vez que cada uno de sus shows, bien tengan forma de PPV o de episodio televisivo, luzcan imperdibles. Y hacer esto semana sí semana también, normalizarlo, es su gran mérito, como se comprobará con su siguiente cita en el calendario.

Este miércoles, TBS emitirá Fyter Fest cual Dynamite de cuatro horas, a partir de su hora habitual, las 8 pm ET, y anoche, durante Collision, se concretaron notorios combates para el show.

Máscara Dorada y Claudio Castagnoli clasificaron a la programada lucha por el Campeonato Internacional AEW, tras sus victorias sobre Hechicero y Komander, respectivamente. Kenny Omega, pues, defenderá su oro ante Dorada, Castagnoli y Brody King.

Además, el Campeonato Mundial AEW no se pondrá en liza, pero Jon Moxley tendrá duelo contra Mark Briscoe, tras el reto lanzado por el «DEM Boy». Habrá tres choques por equipos: FTR enfrentarán a Atlantis Jr. y Templario, Toni Storm y Mina Shirakawa unirán fuerzas contra Julia Hart y Skye Blue y La Facción Ingobernable colisionará con Mike Bailey, Komander y Kevin Knight. Y en otro punto interesante, veremos el debut de Thekla entre las doce cuerdas de AEW.

Ya como segmento no competitivo, The Hurt Syndicate tendrán nuevo segmento.

Seguidamente, así luce provisionalmente el menú que presentará este miércoles Fyter Fest 2025.

