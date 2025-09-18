AEW completa el cartel de All Out 2025

Quienes estén ávidos de contenido «All Elite», esta semana se darán por satisfechos. Además de All Out el sábado, con un previo televisivo de una hora en TNT, ayer Dynamite y Collision se presentaron a modo de pack de tres horas vía TBS bajo la denominación September To Remember. Y claro, siendo las últimas ediciones antes del PPV, se acabaron de concretar las incógnitas que todavía presentaba su cartel.
Máscara Dorada derrotó a The Beast Mortos, ganándose el derecho a competir por el Campeonato Unificado AEW en la Triple Amenaza que ya sabíamos integraban Kazuchika Okada (actual monarca) y Konosuke Takeshita.
Mientras, The Young Bucks, JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y la dupla conformada por Hechicero y Josh Alexander, tras vencer a Austin y Colten Gunn, Killswitch y Kip Sabian y Top Flight, respectivamente, harán lo propio por el Campeonato Mundial de Parejas AEW que ostentan Bandido y Brody King en la programada lucha de escaleras.
Y como tercera actualización, se estipuló que si la Don Callis Family interfiere en el duelo que disputarán «Hangman» Page y Kyle Fletcher por el Campeonato Mundial AEW, «The Protostar» no sólo quedará descalificado, sino que además perderá el Campeonato TNT.
► Cartel final de AEW All Out 2025
Con tales añadidos, parece listo el menú que presentará AEW All Out el próximo sábado, desde la Scotiabank Arena de Toronto (Ontario, Canadá).
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Page (c) vs. Kyle Fletcher
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Toni Storm (c) vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander vs. Thekla
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW, LUCHA A TRES BANDAS: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Rhio
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, CUADRANGULAR DE ESCALERAS: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. The Young Bucks vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) vs. Hechicero y Josh Alexander
- Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR
- LUCHA DE ATAÚD: Jon Moxley vs. Darby Allin
- The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. Ricochet y Gates Of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona)
- LUCHA DE MESAS Y TACHUELAS: Mark Briscoe vs. MJF
- Eddie Kingston vs. Big Bill
