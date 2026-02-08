AEW Collision: Tommaso Ciampa retuvo el Campeonato TNT ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong

Esta noche, en la séptima lucha de AEW Collision, el evento estelar de la velada, vimos cómo el nuevo Campeón TNT, Tommaso Ciampa, logró retener su título ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong en una gran triple amenaza.

► Momentos clave

Hace dos semanas, el Psycho Killer debutó de forma inesperada en AEW. Si bien se sabía que su contrato con WWE había terminado, no había reportes de que iba a llegar tan rápido a AEW. Y lo primero que hizo fue programarse una lucha por el Campeonato TNT ante Mark Briscoe, a quien venció en una gran contienda. Esta fue la primera defensa titular de Ciampa, quien quiere ser un campeón defensor.

Y Ciampa derrotó nada más y nada menos que al actual Campeón Mundial de Peso Completo CMLL, Claudio Castagnoli, y al ex Campeón Internacional AEW, Roderick Strong, a quien conoce en el ring desde hace 14 años, en épocas de ROH. Castagnoli solo tenía una lucha ante Ciampa, por equipos, en SmackDown, en su historia… La campana sonó y Strong salió a darle con todo, codazos, a Claudio y a Tommaso…

Ciampa fue liberado por Claudio con patadas y antebrazo europeo para Strong… Strong luego reaccionó y se combinó con Ciampa, pero Claudio mostró una gran fuerza y, al contrario, fue él quien les hizo un tremendo doble súplex… Claudio luego hizo rompequijadas a Ciampa y antebrazo europeo a Strong... Ciampa lo sorprendió con DDT y con un bombazo, pero la cuenta llegó solo a dos…

Ciampa no pudo darle un rodillazo a Claudio y este lo mandó a volar con El Helicóptero The Swing, luego le hizo antebrazo europeo a Strong, pero no pudo ganar… Con sus característicos rodillazos voladores, Strong casi vence a Claudio, pero Ciampa le dio un rodillazo a la nuca a Strong y logró ganar la contienda y retener el título, una muy buena lucha…» final=»Rodillazo a la nuca de Roderick Strong por parte de Tommaso Ciampa para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Otro clásico instantáneo aquí en AEW. ¡Qué gran combate! Tres de los mejores luchadores a nivel técnico de AEW, dando un gran espectáculo. Tras la lucha, el ex Campeón TNT, Kyle Fletcher, apareció para quitarle el título a Tommaso Ciampa, sin embargo, tras admirarlo, se lo retornó…

La función cerró con Tommaso Ciampa aceptando elretode Kyle Fletcher a una lucha titular por el Campeonato TNT, pues Fletcher dijo que él era el mejor Campeón TNT de la historia y Ciampa quería comprobarlo. La lucha será el miércoles en AEW Dynamite.