AEW Collision: The Young Bucks vencieron a Blake Christian y Lee Johnson

Esta noche, en la segunda lucha de AEW Collision, los legendarios Matt Jackson y Nick Jackson, The Young Bucks, volvieron al ruedo.

► Momentos clave

Se enfrentaron a los jóvenes talentos, Blake Christian y Lee Johnson, y los vencieron, como lucha de preparación para su futuro.

La campana sonó y los Bucks fueron atacados brutalmente, con pisotones y mucho más… The Swirl conectó a los Young Bucks con un tremendo death valley driver y doble pisotón…

Más adelante, Matt Jackson mandó a volar a Blake con un Frankesteiner desde el esquinero… Y a Johnson le hicieron un súper lazo al cuello, cayendo encima de Blake… Ahí mismo llegó el final, pues remataron a con su BTE Trigger.

► ¿Y ahora qué?

The Young Bucks retarán a Dax Harwood y Cash Wheeler, FTR, por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en el PPV AEW Revolution 2026 de este próximo domingo 15 de marzo desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.