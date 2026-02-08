AEW Collision: The Young Bucks vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona

Esta noche en AEW Collision, vimos cómo The Young Bucks, Matt Jackson y Nick Jackson, lograron vencer en una gran contienda a Bishop Kaun y Toa Liona de Gates Of Agony. En esta lucha, estaba en juego que el equipo que ganara iba a avanzar a una triple amenaza por equipos que tendrá lugar el próximo miércoles en AEW Dynamite. El ganador de esa triple amenaza retará a FTR por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

► Momentos clave

La semana pasada en Dynamite, los Young Bucks prometieron traer de regreso a AEW su Superkick Party, pero en lugar de eso, tuvieron que salir en ayuda de ‘Jungle’ Jack Perry, cuando los Gates Of Agony lo atacaron e intentaron intervenir en la lucha de este ante el Campeón Nacional AEW, Ricochet. Aunque los Bucks lograron evitar que la interferencia de GOA fuera muy determinante, Ricochet pudo ganar el combate y retener su título.

Liona luego, con patadas voladoras, dejó al otro hermano fuera... Con un cutter, Nick Jackson fue dominado y casi sucumbe ante el toque de espaldas… Los GOA se unieron, pero Matt les hizo darse un cabezazo entre ellos y sacó ventaja… logró darle el relevo a Matt Jackson, quien voló con una bella movida aérea para caerle a ambos fuera del encordado…

Liona evitó el BTE y los Jackson se dieron en la rodilla; luego, sí lograron conectarlo, pero Bishop evitó la caída… Bishop recibió varias superkick y patadas al abdomen, pero resistió sorpresivamente… Con el Meltzer Driver, los Young Bucks se llevaron la contienda... Gates Of Agony querían ganar esta lucha para que The Demand tuviera más campeonatos en su cintura, pero ya no podrá.

► ¿Y ahora qué?

Los ganadores fueron The Young Bucks y en la triple amenaza se medirán ante Dezmond Xavier y Myron Reed y un tercer equipo que será una carta Wild Card, es decir, una sorpresa hasta que se revele en la lucha.