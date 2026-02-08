AEW Collision: The Death Riders vencieron a Dante Martin y Zayda Steel

Esta noche, en la cuarta lucha de AEW Collision, vimos cómo Marina Shafir y Wheeler Yuta de The Death Riders, lograron vencer a Dante Martin y Zayda Steel.

► Momentos clave

Esta fue la segunda lucha de Zayda Steel en AEW, luego de que el pasado 174 de enero en Collision, fuera derrotada por Marina Shafir en una buena lucha que duró casi seis segundos. Esta noche, hizo equipo con Dante Martin para ayudarle a este en su guerra ante The Death Riders, que viene desde el inicio del año. La lucha empezó con Zayda subiéndose sobre Marina, lo que causó que Wheeler interviniera…

Hubo una riña ahí entre todos y los hombres terminaron fuera del ring y Zayda recibiendo un costalazo tras una proyección de Shafir, experta en judo y MMA… Marina le hizo una cruceta a la pierna a Zayda y le dio dos nalgadas; luego, esta la pateó y hasta intentó dormirla, primero con un rear naked choke y luego, en pie, con una dormilona… Luego, le hizo una rodada a espaldas, pero Marina sobrevivió y la levantó con facilidad para azotarla de espaldas contra la lona…

Marina hasta golpeó a Dante en la cara con un derechazo y lo sacó del esquinero; pese a los regaños de la réferi Aubrey Edwards, intentó hacerlo de nuevo… Yuta aprovechó este regaño y casi golpea a Zayda, pero esta escapó de sus hombros y Dante le cayó encima con un antebrazo fenomenal estilo AJ Styles… Dante jugó con las sogas y le dio patadas voladoras a Yuta, pero la cuenta llegó solo a dos…

Tras comerciales, las cosas se intensificaron, Dante evitó la intervención de Yuta, Zayda se lanzó desde el esquinero con plancha voladora, pero Marina la cargó en el aire y le hizo un powerslam giratorio, para luego hacerle una dormilona que acabó con Zayda y con la cual, mientras la hacía, le mandó un fuerte mensaje a Toni Storm y Orange Cassidy.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Wheeler Yuta amenazó con dejar calvos a Dante Martin... Y luego, tomó por la cabellera a Zayda Steel y eso hizo que Toni Storm y Orange Cassidy salieran al salve…

Toni casi le corta el cabello a Marina, de no ser por Yuta que la sacó del ring… Storm amenazó con las tijeras incluso a Jon Moxley, quien se mostró sorprendido.

Esta lucha sirvió como preparación para Shafir y Yuta, quienes el próximo sábado en el especial AEW Collision Grand Slam Australia 2026, se verán las caras ante Toni Storm y Orange Cassidy, en una lucha mixta por equipos en donde quien reciba el toque de espaldas o se rinda, será rapado…