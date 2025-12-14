AEW Collision: Swerve Strickland venció a Josh Alexander

por
AEW Collision 13 diciembre 2025 Swerve Strickland

Esta tarde, en la primera lucha de este AEW Collision en horario especial, vimos cómo Swerve Strickland logró vencer a Josh Alexander en una buena lucha. Strickland recibió una tremenda buckle bomb de su rival y una patada frontal. Strickland se lastimó la rodilla y se la tocaba, pero pudo conectar con un rodillazo luego a Alexander. Strickland conectó con una desnucadora a su rival y luego lo arrojó contra la mesa de los comentaristas.

AEW Collision 13 diciembre 2025 001
► Momento clave

Strickland conectó un Avalanche Angle Slam desde lo alto del esquinero y ambos quedaron lastimados. Alexander puso en un cangrejo a Strickland, pero este le conect´po su House Call y le hizo su otro remate final para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Swerve Strickland dijo que era el hombre más peligroso de AEW y que muy pronto le quitará el título a Samoa Joe y volverá a ser Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

AEW Collision 13 diciembre 2025 Swerve Strickland
