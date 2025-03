Cada primavera, WrestleMania se sitúa en el centro de la actividad luchística cual gigante rocoso en torno al cual orbitan satélites en forma de eventos «indies». Y no tan «indies», como ROH Supercard Of Honor, que el presente año no formará parte de este escenario por primera vez desde que Tony Khan adquiriera el producto.

A cambio, la importante cita anual de ROH fue anunciada para el 2 de mayo desde el Adrian Phillips Theater del Boardwalk Hall en Atlantic City (New Jersey, EEUU). Según expuso Mike Johnson de PWInsider, el motivo de tal movimiento responde a una mera estrategia comercial, evitando que el show quede un tanto diluido entre tanta función sobre Las Vegas y ante el evidente protagonismo que acaparará WrestleMania 41 durante toda la semana.

► Thursday Night’s Alright For Fighting

Pero AEW también se ve afectada por WrestleMania, ya que cada sábado presenta su programa Collision vía TNT y el sábado 19 de abril tiene fijada WWE la realización de la primera jornada de su «Show de los Shows». Así pues, AEW ha tomado una medida muy práctica: mover Collision al jueves 17, 24 horas después de Dynamite.

Porque esa semana televisiva de los Élite también luce muy relevante, con la emisión del especial Spring BreakThru, celebrando el miércoles 16 que Dynamite se convertirá en el show luchístico de Turner TV más longevo, por delante de WCW Nitro, y continuando con Collision, que se emitirá en directo el jueves 17 (bajo su franja habitual, 8-10 pm ET); ambos desde el MGM Music Hall en Boston (Massachusetts, EEUU).

Sin embargo, esta vez parece que WWE no supone la razón para tal movimiento, aunque seguramente evitar la competencia directa le beneficie. El motivo sería la emisión el fin de semana de partidos de la NHL y la NBA, algo con lo que Collision ya ha lidiado en el pasado.

Aunque, asimismo, los jueves son día de ROH on HonorClub, por lo que, a falta de confirmarse la emisión del correspondiente capítulo semanal. AEW y la casa del honor coincidirían bajo similar horario ese 17 de abril.