AEW Collision: Scorpio Sky, Darius Marin y Dante Martin vencieron a The Death Riders

Esta noche, en AEW Collision, vimos cómo el equipo conocido como SkyFlight y conformado por Scorpio Sky, Darius Martin y Dante Martin, lograron vencer a PAC, Daniel García y Wheeler Yuta, en representación de The Death Riders.

PAC atacó a Dante con sus poderosas movidas aéreas y violencia, buenas patadas voladoras. Dante intentó recuperarse y logró darle paso a su hermano, Darius, quien atacó a Yuta con un tremendo Spanish Fly y mandó a PAC al suelo de ringside.

► Momento clave

Poco después, Shafir distrajo al réferri, Yuta atacó a Darius con un golpe bajo y el final llegó cuando PAC envió a Darius a la lona con un gran lariat al cuello y lo hizo rendir con su Brutalizer.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Zayda Steel y Shafir intercambiaron insultos y Megan Bayne también atacó a traición a Steel y le hizo tremenda powerbomb. Ya veremos qué pasará, pues The Death Riders viene de capa caída.