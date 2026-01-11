AEW Collision: Scorpio Sky, Darius Marin y Dante Martin vencieron a The Death Riders

por

Esta noche, en AEW Collision, vimos cómo el equipo conocido como SkyFlight y conformado por Scorpio Sky, Darius Martin y Dante Martin, lograron vencer a PAC, Daniel García y Wheeler Yuta, en representación de The Death Riders.

PAC atacó a Dante con sus poderosas movidas aéreas y violencia, buenas patadas voladoras. Dante intentó recuperarse y logró darle paso a su hermano, Darius, quien atacó a Yuta con un tremendo Spanish Fly y mandó a PAC al suelo de ringside.

► Momento clave

Poco después, Shafir distrajo al réferri, Yuta atacó a Darius con un golpe bajo y el final llegó cuando PAC envió a Darius a la lona con un gran lariat al cuello y lo hizo rendir con su Brutalizer.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Zayda Steel y Shafir intercambiaron insultos y Megan Bayne también atacó a traición a Steel y le hizo tremenda powerbomb. Ya veremos qué pasará, pues The Death Riders viene de capa caída.

SkyFlight en AEW Collision 10 de enero 2026
SkyFlight en AEW Collision 10 de enero 2026
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos