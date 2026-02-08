AEW Collision: Mina Shirakawa venció a Viva Van

Esta noche, en la tercera lucha de AEW Collision, vimos una gran lucha femenil entre la japonesa Mina Shirakawa y la estadounidense de ascendencia vietnamita, VIva Van.

► Momentos clave

Esta fue la segunda lucha de este 2026 de la luchadora Viva Van en AEW. Es la primera luchadora vietnamita de la historia, como ella se ha descrito, aunque es de ascendencia, pues nació en Los Ángeles, California. Viva Van incluso ha tenido ya pasado por el CMLL, teniendo 18 luchas en la empresa mexicana, más que los 15 combates, contando este, que ha tenido en AEW desde el 2021, aunque en televisión solo ha aparecido en seis ocasiones.

Este fue el regreso de Mina a AEW Collision, donde tuvo su última lucha el 10 de enero. Esa vez venció a Lady Frost y ahora, consiguió una nueva victoria… Esta vez, la contienda empezó con intercambios de torniquetes al brazo. Con patada a la cara y slingblade, Mina sacó ventaja para castigar a su rival con una especie de Scorpio Deathlock, solo que no llegó sino el castigo a la espalda, no el remate contra la lona, pues Viva Van reaccionó y con rodillazos al abdomen puso a sufrir a la japonesa…

Viva Van pasó sobre la espalda de Mina, fue a las sogas, pero esta la recibió con un tremendo derechazo… Viva Van sorprendió con una hermosa patada en donde se lanza hacia adelante y le da con el talón en la nuca a su rival, se ve muy bien, es como la Pelé Kick invertida, debería ser la Scorpion Kick…

Shirakawa se subió al esquinero y se lanzó para castigar con una desnucadora a su rival, a quien le dio dos puñetazos giratorios y una patadota en la nuca… Van evitó otro puñetazo y golpeó a Mina, pero esta de nuevo le dio ahora sí un antebrazo giratorio para hacerle después una cruceta a la pierna, que hizo rendir a Viva Van.

► ¿Y ahora qué?

Ambas dejaron un buen sabor de boca; se esperaría unas fechas adicionales para Viva Van en AEW y más proyección en las historias y rivalidades para Mina Shirakawa.