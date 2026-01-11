AEW Collision: Mina Shirakawa venció a Lady Frost

por

Esta noche, en AEW Collision, vimos cómo Mina Shirakawa logró una buena y casi que muy fácil victoria ante Lady Frost, quien inició pateándola duro a la cara, tras darle un ramo de flores a la japonesa.

► Momento clave

El final llegó cuando Frost intentó darle un puñetazo giratorio a Mina, pero esta reaccionó con un fuerte derechazo. Shirakawa aplicó una cruceta a Frost, luego le puso más presión y logró hacerla rendir.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Mina Shirakawa tomó las flores y se fue a backstage. Tiene que seguir su alianza con la «Timeless» Toni Storm, que es bastante interesante.

Mina Shirakawa en AEW Collision 10 de enero 2026
