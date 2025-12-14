AEW Collision: Mike Bailey venció a Kevin Knight

Esta tarde, en el especial dc AEW Collision, vimos cómo «Speedball» Mike Bailey logró vencer a Kevin Knight para llevarse sus tres puntos. Knight luego logró conectar un lazo al cuello, Knight evitó la Ultimate Weapon de Bailey y le hizo una huracarrana.

► Momento clave

Bailey fue conectado por parte de Knight con un Coast to Coast, pero logró revertir el UFO Splash y conectó a Knight con una patadota. Ambos intercambiaron rodadas a espalda y Bailey luego conectó su remate final para ganar. Rubik’s Cube de Mike Bailey para la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Realmente una muy buena lucha, bastante interesante, movilidad, agilidad y buenos movimientos aéreos. Una muy buena lucha entre compañeros de equipo, así que seguirá bien la relación, pero esto es lo que tiene de especial este torneo, que luchan entre compañeros, como pasó con The Death Riders.