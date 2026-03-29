AEW Collision: Megan Bayne y Lena Kross retienen título de parejas ante Babes of Wrath

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AEW Collision 28 de marzo 2026.

En tan solo seis semanas desde su llegada a AEW, Lena Kross ya es Campeona Mundial de Parejas AEW. Junto a Megan Bayne, forma Divine Dominion, una dupla que ha arrasado con la división. Tras vencer a Toni Storm y Mina Shirakawa en su debut y destronar a Harley Cameron y Willow Nightingale en AEW Revolution 2026, esta noche enfrentaron a las excampeonas en su revancha titular.

► Momentos clave

La lucha comenzó con Willow Nightingale y Harley Cameron buscando recuperar los títulos. Cameron atacó a Bayne con un sunset flip powerbomb y luego le aplicó un cangrejo. Nightingale hizo lo propio con Kross, ejecutando un powerbomb y también un cangrejo. Sin embargo, las campeonas lograron alcanzar las cuerdas para romper las sumisiones.

Kross evitó un ataque doble hacia Bayne al arrojar a Willow de cabeza contra el esquinero. En ese momento, Harley Cameron tomó el control y castigó a Kross y Bayne con machetazos al pecho, mostrando su energía característica. Pero la respuesta de Divine Dominion fue letal: Bayne conectó una patada en el rostro de Cameron mientras Kross le aplicaba un tremendo súplex.

El final llegó cuando Megan Bayne y Lena Kross ejecutaron un doble chokeslam a Harley Cameron. Con la luchadora indefensa en la lona, Kross la cubrió mientras Bayne neutralizaba a Nightingale y Statlander, asegurando la cuenta de tres,

 

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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