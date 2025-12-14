AEW Collision: Mark Briscoe retuvo el Campeonato TNT ante Daniel García

por
AEW Collision 13 diciembre 2025 005

Esta noche, en AEW Collision, vimos cómo Mark Briscoe logró vencer a Daniel García en una buena e interesante lucha, en donde defendió con éxito el Campeonato TNT. Briscoe y García estaban 1 a 1 en mano a mano antes de esta lucha. García conectó una desnucadora a Briscoe, luego bloqueó el Jay Driller, pero Briscoe reaccionó ahora sí con un death valley driver y un codazo volador a la cara de García.

► Momento clave

García conectó a Briscoe con un súperplex desde lo alto del esquinero, Briscoe luego le conectó un driver a García. El final llegó cuando Briscoe evitó el Dragon Tamer con una rodada a espaldas. García luego recibió el remate final de Briscoe, quien así retuvo el título. Jay Driller de Mark Briscoe.

► ¿Y ahora qué?

Una buena lucha, un interesante evento estelar. Parece ser que ahora sí, Daniel García ya no podrá estar persiguiendo y atacando a Mark Briscoe junto con sus compinches de The Death Riders, Los Jinetes de la Muerte.

AEW Collision 13 diciembre 2025 005
AEW Collision 13 diciembre 2025 005
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos