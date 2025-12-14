AEW Collision: Mark Briscoe retuvo el Campeonato TNT ante Daniel García

Esta noche, en AEW Collision, vimos cómo Mark Briscoe logró vencer a Daniel García en una buena e interesante lucha, en donde defendió con éxito el Campeonato TNT. Briscoe y García estaban 1 a 1 en mano a mano antes de esta lucha. García conectó una desnucadora a Briscoe, luego bloqueó el Jay Driller, pero Briscoe reaccionó ahora sí con un death valley driver y un codazo volador a la cara de García.

► Momento clave

García conectó a Briscoe con un súperplex desde lo alto del esquinero, Briscoe luego le conectó un driver a García. El final llegó cuando Briscoe evitó el Dragon Tamer con una rodada a espaldas. García luego recibió el remate final de Briscoe, quien así retuvo el título. Jay Driller de Mark Briscoe.

► ¿Y ahora qué?

Una buena lucha, un interesante evento estelar. Parece ser que ahora sí, Daniel García ya no podrá estar persiguiendo y atacando a Mark Briscoe junto con sus compinches de The Death Riders, Los Jinetes de la Muerte.