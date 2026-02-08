AEW Collision: Kevin Knight venció a Scorpio Sky

Esta noche, en la segunda lucha de AEW Collision, vimos una muy buena lucha entre luchadores con estilos similares, en donde Kevin Knight logró ganarle a Scorpio Sky. Fue una buena lucha, buenas movidas aéreas y buena intensidad.

► Momentos clave

Kevin Knight, parte de los Campeones Mundiales de Tríos AEW, ha tenido un gran inicio de 2026, pues ganó el título junto a sus amigos, ‘Speedball’ Mike Bailey y ‘Hangman’ Adam Page, esta noche, se enfrentó a un ex Campeón TNT como lo es Scorpio Sky, quien realmente desde hace años no pasa del bajo cartel en AEW… El combate empezó con toma de réferi, Knight llevó a Sky al esquinero y luego, le dio algo de respiro…

De nuevo, volvieron a medir fuerza, esta vez arrodillados y entrelazando los dedos de la mano… Knight sacó algo de ventaja, pero mínima... Más adelante, Knight se reía del show de Scorpio, quien hizo el levantarse rápido de la lona estando de espalda y mostrar sus músculos… Knight castigó la zona íntima de su rival con ayuda de las sogas y lo mandó fuera con patadas voladoras…

Durante comerciales a doble pantalla, Knight dominó a Sky colocándole las piernas en la cabeza, hubo luego un corto, pero interesante intercambio de llaves y contrallaves. Kevin Kngiht se lanzó desde el esquinero con su UFO Splash, pero Sky lo sorprendió con una rodada a espaldas que llegó solo a dos. Knight mandó a volar a Sky con una linda corbata y luego, le cayó encima con un súper lazo al cuello… Finalmente, ahora sí Kevin conectó su UFO Splash y venció a Sky.

► ¿Y ahora qué?

Esperemos que ambos luchadores puedan tener más oportunidades, sobresalir más, deberían estar más arriba en el cartel.