AEW Collision: Kazuchika Okada retuvo el Campeonato Internacional AEW ante Kevin Knight

Esta noche, en la sexta lucha, el evento estelar de AEW Collision, vimos cómo Kazuchika Okada retuvo el Cameponato Internacional AEW ante Kevin Knight.

► Momentos clave

Kazuchika Okada puso en juego el Campeonato Internacional AEW ante Kevin Knight, quien lo venció el año pasado en el Torneo Continental Classic, convirtiéndos en parte de las cinco únicas personas que han podido ganarle por toque de espaldas a Okada en AEW. La campana sonó y ambos se miraron fijamente a los ojos y se rodearon en el ring… toma de réferi para iniciar las acciones.

Okada recibió torniquete al brazo, luego giró sobre la lona y cambió el poder, con Okada con torniquete… pero Knight volvió a girar sobre su eje y recuperó el control, castigando la mano de Okada con fiereza.

Okada se bajó del ring varios minutos para retomar a sus mejores ideas… y entró dando patadota al abdomen de Knight, luego le dio derechazo a la cabeza y codazo en la nuca… Okada luego fue mandado a volar por parte de Knight con proyecciones de brazo y resultó fuera del encordado… Kevin Knight voló, pero Okada se agachó y le dio tremendo DDT sobre el frío suelo de ringside.

Knight voló sobre Okada con su UFO Splash, pero Okada lo recibió con las rodillas en alto… Knight logró una rodada a espaldas y casi destrona al campeón, en dos ocasiones, pero Okada sobrevivió… Knight recibió botaza a la cara y Okada le hizo una rodada a espaldas y ganó, aunque se tomó con todo el brazo de las sogas.

► ¿Y ahora qué?

Aunque los fans y Kevin Knight reclamaron, y el réferi escuchó el reclamo de los fans en ringside, decidió dar por valida la victoria.

La función cerró con Kazuchika Okada riéndose por su picardía y celebrando con el Campeonato Internacional AEW, aunque justo cuando lo iba a levantar, se cortó la transmisión.