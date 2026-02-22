AEW Collision: «Hangman» Adam Page, «Speedball» Mike Bailey y Kevin Knight retuvieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW

Esta noche, AEW Collision abrió con una gran lucha de tríos en donde «Hangman» Adam Page, «Speedball» Mike Bailey y Kevin Knight, lograron retener el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun, de The Demand.

► Momentos clave

A tres semanas de que tenga su última oportunidad titular en la historia por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante MJF, en el PPV AEW Revolution 2026, ‘Hangman’ Adam Page quiso reenfocarse en defender su Campeonato Mundial de Tríos junto a sus amigos de The Set Rodeo.

Sus rivales fueron The Demand, el equipo de Ricochet y los Gates of Agony. Esto luego de que la semana pasada, Kevin Knight venciera a The Beast Mortos. Si el mexicano ganaba, La Facción Ingobernable iba a obtener una oportunidad por el título de tríos, así que The Demand aprovechó la caída de La Facción Ingobernable…

Ricochet evitó el Buckshot Lariat de Hangman, logró una rodada a espaldas y cuenta en dos… pero Hangman le dio un codazo en el esquinero, aunque Ricochet reaccionó y con una Frankesteiner invertida lo mandó a volar… Knight con un DDT atacó a Bishop Kaun... Ricochet con un lazo mermó el ímpetu de Knight y voló sobre este, pero lo recibió fue Hangman Page, que casi lo mata con tremendo piledriver…

Hangman buscó un Buckshot Lariat, pero Ricochet logró jugar con el réferi y ponerlo en medio y se salvó… luego, con un súplex, logró una cuenta en dos segundos a su favor… En este, sonó la música de nada más y nada menos que ‘Jungle’ Jack Perry, quien entró a la rampa de entrada al ring y distrajo a Ricochet… Ricochet sacó del ring a Hangman, pero este se tomó de las sogas y pudo hacerle su tremendo Buckshot Lariat para llevarse la gran victoria y retener el título de tríos…

► ¿Y ahora qué?

Pues Hangman tendrá en tres semanas su lucha para buscar quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante MJF. Y siguen firmes como los campeones de tríos.