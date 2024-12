AEW Collision gana 389 mil espectadores en su más reciente capítulo

El más reciente capítulo de AEW Collision fue el más visto del año, a menos de que el episodio del 28 de diciembre lo destrone.

Recordemos que en la emisión del 21D chocaron Will Ospreay y Ricochet. Se calentó la rivalidad entre MJF y Adam Cole. Shelton Benjamin enfrentó a Daniel garcía. Mark Briscoe vs. Beast Mortos colisionaron. Sin contar con el cierre entre Claudio Castalogni vs. Darby Allin.

Nuevamente el formato del Continental Classic beneficia muchísimo a la compañía de lucha profesional, permitiendo que su ritmo de encuentros programados porque sí no desentone.

Eso sí, se nota aún más que cuentan historias sobre el ring gracias al torneo que permite con su filosofía de todos contra todos que se planten semillas o se continúen narrativas.

Un ejemplo de continuar rivalidades es ese pique a fuego lento entre el ex Prince Puma y «The aerial Assassin».

En fin, arriba les dejamos la cobertura del mencionado episodio, ya podrán hilar fino.

Bajemos por los números.

El reporte lo dio Jed I. Goodman en X, donde señaló el incremento de casi 400 mil personas que sintonizaron el segundo semanal de AEW.

En concreto ganaron 398 mil espectadores.

AEW Collision Episode 74 (and 46th of 2024) averaged 635K viewers and 0.20 in the 18-49 demo.

Last year same week:

Ep 26: 489K (0.16)

2024:

Ep 73: 246K (0.09)

Ep 72: 278K (0.07)

Ep 71: 144K (0.03) (4PM)

Ep 70: 356K (0.11)

Ep 69: 332K (0.10)

Ep 68: 349K (0.09)

Ep 67: 320K…

— Jed I. Goodman © (@jedigoodman) December 26, 2024