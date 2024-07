Desde que WWE estableció los sábados como día de celebración de sus eventos premium y AEW estrenó Collision, la casa Élite no ha salido muy bien parada cada vez que su programa ha compartido horario de inicio con el de los shows del gigante estadounidense.

Y previendo una nueva caída de audiencia dentro de dos semanas cuando WWE presente SummerSlam, ahora sabemos que ese sábado 3 de agosto, según indica la programación de TNT, Collision se emitirá entre las 5 y las 7 pm ET, por lo que no coincidirá con el cartel principal de «The Biggest Party of the Summer», que arrancará a partir de las 8 pm ET. Una maratón de la saga Star Wars ocupará el hueco habitual de Collision.

Collision, cabe apuntar, además se grabará el jueves 1 de agosto, como parte del acuerdo que recientemente firmó AEW con la ciudad de Arlington (Texas, EEUU) para celebrar allí seis shows, incluyendo Death Before Dishonor.

► Cartel de SummerSlam 2024

Mientras desconocemos todavía qué menú luchístico guarda AEW para su entrega de Collision del 3 de agosto, este es por ahora el de SummerSlam 2024, a celebrarse desde el Cleveland Brown Stadium de Cleveland (Ohio, EEUU).