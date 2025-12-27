AEW Collision ESENCIAL | Así va el Torneo Continental Classic 2025

El día de ayer, en Navidad, AEW llevó a cabo un especial de AEW Collision y allí se definieron a los clasificados a la semifinal del Torneo Continental Classic 2025. Las luchas semifinales, y la gran final, se llevará a cabo mañana sábado 27 de diciembre de 2025, en el PPV AEW Worlds End 2025, el cual se realizará desde la Now Arena en Hoffman Estates, Illinois.

Kyle Fletcher venció a Jungle Boy Jack Perry en una gran lucha, en donde quedando tan solo 40 minutos de tiempo oficial, Fletcher conectó un brainbuster y cubrió para la cuenta de tres a Perry y así ganó los 3 puntos que lo pusieron en la semifinal del torneo.

Por otra parte, Konosuke Takeshita llegó a 13 puntos, un récord en la historia del torneo, venciendo al mexicano Máscara Dorada con su Raging Fire tras un rodillazo volador. Claudio Castagnoli no pudo llegar a la semifinal porque Roderick Strong lo sorprendió y tras tres rodillazos, lo venció para ganar sus primeros y únicos tres puntos en el torneo.

Además, Jon Moxley sorprendió con una rodada a espaldas tras recibir un candado al tobillo, y venció a Orange Cassidy para asegurar su puesto en la semifinal. El campeón, Kazuchika Okada, logró vencer a «Speedball» Mike Bailey luego de un azoztón de espaldas contra la lona y llegó así a la semifinal y buscará ganar para defender su título.

► Así quedaron las semifinales del Torneo AEW Continental Classic 2025

En la primera semifinal de la noche, el joven talento Kyle Fletcher se enfrentará ante el veterano del ring, Jon Moxley.

Y en la segunda semifinal de la noche, veremos algo más impactante: una lucha entre Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita. Si Okada pierde, perderá tanto el Campeonato Continental AEW, como el Campeonato Unificado AEW, dejando de forma inmediata vacante el Campeonato Unificado y garantizando así que un nuevo Campeón Continental será elegido en la final.

Y ya la final del torneo será una lucha por el Campeonato Continental AEW, entre Kazuchika Okada o Konosuke Takeshita, según el resultado de su lucha, ante Kyle Fletcher o Jon Moxley. La final también será dentro del marco de este PPV.