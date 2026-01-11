AEW Collision: El Clon venció a Komander

Esta noche, en AEW Collision, vimos cómo El Clon de The Don Callis Family, logró vencer a Komander en una muy buena lucha entre gladiadores aéreos mexicanos. Komander logró derribar a El Clon, lo atacó con un moonsault, pero la cuenta llegó solo a dos. El Clon luego se movió y un vuelo de Komander falló.

► Momento clave

Pero, más adelante, Komander atacó a El Clon con un tremendo moonsault desde lo alto del esquinero. El final de la lucha llegó cuando El Clon atacó a Komander con su Portal Bomb y logró la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

No se sabe qué pasará, pero ojalá haya una serie de luchas entre ellos, dieron un muy buen combate, con elementos aéreos de la lucha libre mexicana.