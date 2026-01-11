AEW Collision: El Clon venció a Komander

Esta noche, en AEW Collision, vimos cómo El Clon de The Don Callis Family, logró vencer a Komander en una muy buena lucha entre gladiadores aéreos mexicanos. Komander logró derribar a El Clon, lo atacó con un moonsault, pero la cuenta llegó solo a dos. El Clon luego se movió y un vuelo de Komander falló.

► Momento clave

Pero, más adelante, Komander atacó a El Clon con un tremendo moonsault desde lo alto del esquinero. El final de la lucha llegó cuando El Clon atacó a Komander con su Portal Bomb y logró la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

No se sabe qué pasará, pero ojalá haya una serie de luchas entre ellos, dieron un muy buen combate, con elementos aéreos de la lucha libre mexicana.

El Clon vs Komander en AEW COLLISION 10 de enero 2026
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

